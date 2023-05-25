Core Ultra 7 1003H стал вторым процессором Intel Meteor Lake, который попал в сеть и получил новое наименование, лишившись в названии буквы "i"

Процессоры Intel Meteor Lake 14-го поколения не так уж и далеки от запуска, поэтому вполне естественно, что информация о них всё чаще попадает в сеть и бенчмарки. Недавно сообщалось о том, что процессор Core Ultra 5 1003H появился в тесте AoTS. Теперь на PugetBench появился процессор Core Ultra 7 1003H.

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Напомню, что Intel намерена провести ребрендинг своей линейки потребительских процессоров, в названии которых отсутствует буква «i». Таким образом вместо знакомой системы обозначений Core i5, Core i7 потребители увидят новые названия Ultra 5 и Ultra 7. Неясно, будут ли другие наименования, кроме «Ultra», но обе утечки сообщают о моделях Ultra.

Согласно уже удаленным результатам PugetBench, Core Ultra 7 1003H набирает около 534,5 балла в тесте PugetBench Adobe Lightroom Classic. Это примерно на 32,5 балла больше, чем у Whiskey Lake Core i7-8665U. Цифры не слишком убедительны, но следует отметить, что это результат изолированного теста, и используемый ЦП, вероятно, является инженерным образцом с более низкими тактовыми частотами.

В списке PugetBench также указано, что в ноутбуке используются двухканальные модули SO-DIMM DDR5-5600 емкостью 16 ГБ. Графический процессор обозначен как Intel Arc, что, по всей видимости, относится к новому графическому процессору, который станет частью серии Meteor Lake.

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Хотя на данный момент результат теста следует воспринимать с недоверием, новая схема именования Intel уже начинает сбивать с толку. Неясно, могут ли модели Ultra 5 и Ultra 7 иметь одинаковую схему нумерации и как именно Intel будет позиционировать различные модели 14-го поколения.