Теперь новинку можно приобрести за 419 евро в магазине Mindfactory

NVIDIA анонсировала игровой графический ускоритель среднего уровня RTX 4060 Ti по цене 399 долларов или 439 евро. Карта уже поступила в продажу. RTX 4060 Ti, возможно, не самая быстрая карта, но это самая быстрый представитель серии RTX 40, который опустился ниже рекомендованной розничной цены.

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Как сообщает 3DCenter, всего через четыре часа после запуска самая дешевая RTX 4060 Ti в настоящее время стала доступна за 419 евро. Это модель Palit RTX 4060 Ti Dual без разгона, которая с технической точки зрения представляет собой эталонный ускоритель. Несмотря на более низкую цену в тот же день, когда эта карта была выпущена, немецкий ритейлер Mindfactory до сих пор продал чуть более 20 единиц RTX 4060 Ti и всего 5 единиц этой конкретной карты.

Рекомендованная производителем розничная цена RTX 4060 Ti 8 ГБ в Германии составляет 439 евро, а модель с 16 ГБ поступит в продажу только в июле по цене 549 евро. Модель RTX 4060, которая также будет выпущена позже, должна стоить 329 евро. Учитывая, что цены на первую модель XX60 уже упали, существует вероятность, что эти цены не останутся такими, какими они были объявлены, к моменту их поступления в продажу.

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Стоит отметить, что RTX 4060 Ti не имеет одинаковой цены во всех европейских странах. Из-за более высокого НДС в 20% геймеры из Франции или Бельгии должны будут заплатить не менее 449 евро, а геймеры из Германии с более низким НДС в 19% будут иметь более низкую цену. Но на данный момент предложение Mindfactory, вероятно, является самым выгодным в Германии и еврозоне.