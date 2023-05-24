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AMD официально представила Radeon RX 7600 по цене от 269 долларов
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 Компания AMD представила Radeon RX 7600 - самый дешевый на сегодняшний день графический ускоритель на архитектуре RDNA 3 для настольных ПК. Хотя видеокарта на базе Navi 33, скорее всего, будет рассматриваться как конкурент NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD позиционирует ее скорее как конкурента для RTX 3060 при игре в разрешении FullHD. Судя по ранним тестам, Radeon RX 7600 также имеет в среднем примерно на 8% лучшую производительность, чем предыдущая Radeon RX 6650 XT.

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 Стоит отметить, что хотя AMD рекламирует Radeon RX 7600 как видеокарту для игр с разрешением 1080p, она также должна без особых проблем показать неплохие результаты в разрешении 1440p в менее требовательных играх или с включенной технологией FidelityFX Super Resolution (FSR). Как и ожидалось, Radeon RX 7600 получила 32 вычислительных блока и имеет мощность 165 Вт. AMD подтвердила, что ее эталонный дизайн карты будет иметь базовую тактовую частоту 2250 МГц и Boost и 2655 МГц в режиме ускорения.

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 Кроме того, Radeon RX 7600 оснащена 8 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6, работающей со скоростью 18 Гбит/с на 128-битном интерфейсе, что обеспечивает пропускную способность памяти 288 ГБ/с. Таким образом Radeon RX 7600 в этом отношении соответствует RTX 4060. AMD также в Radeon RX 7600 делает акцент на поддержку аппаратного кодирования AV1, а также кодирование H.264 и HEVC. Кроме того видеокарта будет оснащаться разъемами DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1 для подключения к современным игровым мониторам и Smart TV. Продажа новинки AMD эталонного дизайна стартует уже завтра, 25 мая по цене 269 долларов и 299 евро. С одним из первых подробных обзоров новинки и её сравнения с другими картами можно ознакомиться по данной ссылке.

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