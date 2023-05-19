Согласно официальной информации технология NVIDIA DLSS3 в настоящее время поддерживает 34 игры, а 298 игр и программ поддерживают предыдущую версию под названием DLSS2. Если добавить пять игр, которые по-прежнему совместимы только с DLSS1, то будет список из более чем 300 игр с поддержкой DLSS.
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NVIDIA объявила, что D5 Render является одной из новейших программ, поддерживающих DLSS3. Это не игра и даже не игровой бенчмарк, а 3D-рендеринг для архитекторов и дизайнеров. Технология DLSS доказала свою полезность для передовых технологий рендеринга, использующих трассировку лучей в реальном времени. Само собой разумеется, что DLSS3 поддерживается только серией GeForce RTX 40, поэтому это касается только этой группы пользователей.
Список новых проектов с поддержкой DLSS включает:
D5 Render — DLSS3 — (уже доступен);
Outlast Trials — DLSS2 (уже доступно);
Bus Simulator 21 – DLSS2 (уже доступно);
KartKraft – DLSS2 (уже доступно);
Voidtrain — DLSS2 (доступен сейчас);
Moon Runner — DLSS2 (уже доступно);
Ashfall — DLSS3 (бета-версия в июле).
Что касается игр, то поддержку DLSS получили несколько новых игр, таких как The Outlast Trials или Bus Simulator 21, которые теперь совместимы с DLSS2. Поддержка DLSS3 расширена за счет включения постапокалиптической MMORPG под названием Ashfall. Эта игра еще не выпущена, поэтому геймеры не могут протестировать технологию, однако поддержка DLSS3 должна появиться в бета-версии, которая выйдет в июле.