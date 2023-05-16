Если такая информация подтвердится, то AMD получит своего вечного конкурента ещё в одном сегменте рынка

Похоже, что вскоре AMD может получить конкурента в лице NVIDIA в новом сегменте рынка. Есть информация, что NVIDIA работает совместно с MediaTek над флагманскими мобильными устройствами следующего поколения. Это сотрудничество означает, что NVIDIA будет продвигать новый сегмент рынка, после многолетнего доминирования в области мощных графических процессоров для настольных ПК и центров обработки данных.

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В сообщении утверждается, что мобильный процессор следующего поколения получит расширенную поддержку искусственного интеллекта и игр. У NVIDIA есть технологии и ресурсы, чтобы разработать именно то, что требуется MediaTek. Однако разрабатываемая архитектура будет использоваться не только в мобильных телефонах, но и в ноутбуках на базе Windows (архитектура Windows на Arm).

Согласно отраслевым источникам, MediaTek, как ожидается, интегрирует графический процессор Nvidia в свой флагманский мобильный процессор следующего поколения уже в следующем году.

"Источники сообщают, что помимо совместной разработки платформ для мобильных телефонов для улучшения ИИ и игровых функций процессоров приложений MediaTek, обе компании также будут сотрудничать в разработке мобильных продуктов для платформы WOA (Windows on Arm)", - говорит DigiTimes.

Стоит сказать, что NVIDIA имеет опыт в производстве маломощных архитектур графических процессоров. Компания разработала множество чипсетов Tegra для своих продуктов Shield, а также для игровых консолей, таких как Nintendo Switch. Теперь ожидается выпуск обновленной Tegra для преемника Switch. Не вызовет удивление, если и Switch, и чипсеты MediaTek получат схожие архитектуры графических процессоров.

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Что касается конкурента, то недавно Samsung объявила о продлении лицензионного соглашения на GPU с AMD. Компания использовала архитектуру RDNA2 для своих мобильных процессоров Exynos 2200. Samsung еще не разработала преемника Exynos, но ходят слухи, что архитектура RDNA может вернуться в составе Exynos 2400 в следующем году.