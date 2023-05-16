В прошлом месяце с сети появились сообщения от пользователей, использующих процессоры Ryzen 7000X3D, что их процессоры выходят из строя без видимой причины. Проблема оказалась связанной с плохо протестированными BIOS материнских плат, которые такие компании, как MSI и Asus, выпускали в качестве стабильных версии, хотя они заставляли процессоры AM5 работать при повышенных значениях напряжения.
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После тщательного расследования, проведенного Gamers Nexus, в котором Asus подверглась критике, некоторые известные каналы на YouTube объявили, что приостанавливают сотрудничество с Asus. С одной стороны, тайваньская компания быстро отреагировала на сообщения о сгорании процессоров Ryzen с дефектными версиями BIOS. С другой стороны, новые версии не предназначались для публичного использования, и в примечаниях к выпуску четко не упоминалось, что они аннулируют гарантию.
Это означало, что многие пользователи при переходе на более новую версию BIOS и все равно могли столкнуться с риском отказа своих процессоров и материнских плат. Между тем, компания продолжала рекомендовать пользователям избегать использования широко разрекламированных функций, таких как AMD EXPO, на материнских платах AM5.
Хорошей новостью является то, что Asus, похоже, поддалась общественному давлению после того, как поняла, что сообщения о перегреве процессоров Ryzen на ее высокопроизводительных материнских платах и ревизии BIOS наносят ущерб бренду. Компания опубликовала заявление, в котором обещает, что все затронутые пользователи получат компенсацию, включая тех, кто использует бета-версии BIOS или функции разгона памяти, такие как AMD EXPO/DOCP и Intel XMP.
Asus сообщила номера телефонов поддержки для клиентов в США, ЕС, Великобритании и Австралии, которым нужна помощь в решении проблем с материнской платой. Компания также отмечает, что она удалила обновления BIOS, которые не соответствуют последним рекомендациям AMD по напряжению для процессоров AMD Ryzen серии 7000.
В целом, это является большой победой для потребителей, некоторые из которых заплатили высокую цену за материнские платы X670, думая, что они получат лучшее на платформе AM5.