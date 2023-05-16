Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Asus обновляет гарантийную политику для материнских плат на платформе AM5
Это произошло после проблем с выходом из строя процессоров Ryzen 7000X3D из-за ошибок в BIOS
рекомендации
-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке

 В прошлом месяце с сети появились сообщения от пользователей, использующих процессоры Ryzen 7000X3D, что их процессоры выходят из строя без видимой причины. Проблема оказалась связанной с плохо протестированными BIOS материнских плат, которые такие компании, как MSI и Asus, выпускали в качестве стабильных версии, хотя они заставляли процессоры AM5 работать при повышенных значениях напряжения.

реклама

 После тщательного расследования, проведенного Gamers Nexus, в котором Asus подверглась критике, некоторые известные каналы на YouTube объявили, что приостанавливают сотрудничество с Asus. С одной стороны, тайваньская компания быстро отреагировала на сообщения о сгорании процессоров Ryzen с дефектными версиями BIOS. С другой стороны, новые версии не предназначались для публичного использования, и в примечаниях к выпуску четко не упоминалось, что они аннулируют гарантию.

 Это означало, что многие пользователи при переходе на более новую версию BIOS и все равно могли столкнуться с риском отказа своих процессоров и материнских плат. Между тем, компания продолжала рекомендовать пользователям избегать использования широко разрекламированных функций, таких как AMD EXPO, на материнских платах AM5.

 Хорошей новостью является то, что Asus, похоже, поддалась общественному давлению после того, как поняла, что сообщения о перегреве процессоров Ryzen на ее высокопроизводительных материнских платах и ревизии BIOS наносят ущерб бренду. Компания опубликовала заявление, в котором обещает, что все затронутые пользователи получат компенсацию, включая тех, кто использует бета-версии BIOS или функции разгона памяти, такие как AMD EXPO/DOCP и Intel XMP.

 Asus сообщила номера телефонов поддержки для клиентов в США, ЕС, Великобритании и Австралии, которым нужна помощь в решении проблем с материнской платой. Компания также отмечает, что она удалила обновления BIOS, которые не соответствуют последним рекомендациям AMD по напряжению для процессоров AMD Ryzen серии 7000.

рекомендации
-10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus
Дешевая 4070 MSI - надо брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

 В целом, это является большой победой для потребителей, некоторые из которых заплатили высокую цену за материнские платы X670, думая, что они получат лучшее на платформе AM5.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #asus #процессоры #материнские платы #bios #процессоры amd #am5 #ryzen 7000x3d #материнские платы asus
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD Radeon RX 7600 заметили на сайте канадского ритейлера с ценой около 330 долларов США
Следующее поколение чипсетов MediaTek получит графические процессоры NVIDIA
Встроенная графика UHD 730 в бюджетных процессорах Intel позволяет проходить все современные игры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВСУ начали операцию по окружению ЧВК «Вагнер», оборона на флангах посыпалась — Пригожин
73
ЧВК "Вагнер" устраивает засады на колонны ВСУ под Бахмутом
4
Российский эксперт: Армии России нужна вторая волна мобилизации
61
Страны G7 на этой неделе обсудят очередной, уже 11-й пакет антироссийских санкций
4
Авиационный специалист рассказал о перехвате и поражении российским Су-57 украинского Су-24 на СВО
6
Украинская авиация скопировала тактику ВКС РФ с ложными целями во время использования Storm Shadow
19
Чем завершилось турне Зеленского по Европе, и почему Макрон, Шольц и Сунак оказались такими щедрыми
1
Пригожин иронично ответил на запрос о передаче тела американца: "передам через главу ГУР Буданова"
1
ВСУ добились тактического успеха в районе Бахмута, продавив фланги, но отступают в городе
6
Крипто-майнеры, потратившие все деньги на видеокарты, теперь переключились на обучение ИИ
+
Западные публицисты стали сомневаться в эффективности Patriot после сегодняшнего уничтожения данного ЗРК в Киеве
76
ВС РФ впервые подбили словенский Т-55S с кучей западных модификаций
14
Появилась новая версия, почему Украина постоянно переносит свое масштабное контрнаступление
5
Зеленский о необходимом оружии для контрнаступления: Ещё пару визитов и всё
8
У Украины появится 600 дальнобойных ракет Storm Shadow малой заметности для сил ПВО
19
Казахстан перекрывает "параллельный импорт" в Россию - марки LG, Samsung и Bosch могут исчезнуть
38
Российская ПВО впервые перехватила крылатую ракету Storm Shadow в зоне СВО
1
Египет проигнорировал требование США перекрыть воздушное пространство для ВКС РФ
2
Бетельгейзе за последние месяцы стала намного ярче, возможно эта звезда скоро взорвется сверхновой
3
Зеленский заявил, что для подготовки контрнаступления нужно ещё дополнительное время
+

Популярные статьи

Если денег мало, а играть хочется — собираем недорогой игровой компьютер для новых игр 2023 года
25
Простой обход ошибки 0x80a40401 для консолей Xbox
18
Впечатления от GeForce RTX 3060 в игровом компьютере и почему ее не стоит покупать в 2023 году
21
По вашим заявкам: разгон 7,62-мм пулемёта Калашникова ПКП "Печенег" - полный гайд
6
Готовимся к большим бесплатным раздачам на летней распродаже Epic Games Store
+
Итоги гоночного уик-энда 13-14 мая
1
Пекин неожиданно решил понизить градус напряженности вокруг Тайваня
4
Краткий обзор и тестирование F+ FLAPTOP I, или заметки "бомжа-одноканальщика"
14
Сверхновые звезды: Что это такое, как они появляются и какова их роль в жизни Вселенной
2
Эрдоган обвинил Байдена в попытке отстранить его от власти
+

Сейчас обсуждают

Хомяк Шешунчик
22:59
Я тут из коллекции далбаебов скрин нашел Pretenderа. Оказывается он тот ещё затейник )))
Западные публицисты стали сомневаться в эффективности Patriot после сегодняшнего уничтожения данного ЗРК в Киеве
ЧатоБот
22:58
Не скажи. Одноклассники с вКонтактиком помнят все из всхрюки. Да и добрые граждане России не будут скромно молчать про то, что вякали в соцсети их вукряинские оппоненты. Вот где зрада притаилась на пу...
Западные публицисты стали сомневаться в эффективности Patriot после сегодняшнего уничтожения данного ЗРК в Киеве
Ёшкин кот
22:58
Про изумительных людей крайне не согласен. Для них ты просто грязь из под ногтей
Западные публицисты стали сомневаться в эффективности Patriot после сегодняшнего уничтожения данного ЗРК в Киеве
REY_B_
22:57
Американцы уже посчитали, что в случае конфликта за Тайвань, их флота хватит на две недели. Тут главное, чтобы Китай России помогать не начал.... А то и неделя будет под большим вопросом.
Китай напрягает мускулы - НОАК выполнила пуски "убийц авианосцев" вблизи базы ВМС США на Гуаме
Хомяк Шешунчик
22:56
ты только что подтвердил свой диагноз, так и запишем: Pretender056 - далбаеб и отправляется в коллекцию далбаебов
Западные публицисты стали сомневаться в эффективности Patriot после сегодняшнего уничтожения данного ЗРК в Киеве
Андрей Андреев
22:55
Против кинжала нет приёма, если ты не за Россию!
Западные публицисты стали сомневаться в эффективности Patriot после сегодняшнего уничтожения данного ЗРК в Киеве
Pretender056
22:54
Ну да, ты далбайоб, который на столько далбайоб, что даже не понимает, что он далбайоб... Без сомнений...
Западные публицисты стали сомневаться в эффективности Patriot после сегодняшнего уничтожения данного ЗРК в Киеве
Алексей Зверев
22:53
да все уже продумано. закономерный предсказуемый, предусмотренный 🧐ход дырявых, англосаксов и остальной, жидовской,грязи. Остатки советской техники перемололи, теперь начали, свои ресурсы перебрасыва...
Гиперзвуковые «Кинжалы» в Киеве уничтожили за одну ночь ЗРК Patriot и ЗРК IRIS-T на $1 млрд
Хомяк Шешунчик
22:53
Это потому что у них низкий уровень образованности граничащий с глупостью и майданы это подтвердили.
Западные публицисты стали сомневаться в эффективности Patriot после сегодняшнего уничтожения данного ЗРК в Киеве
Хомяк Шешунчик
22:50
Без сомнения когда все области Ураины войдут в состав РФ, новые поданные незамедлительно всё забудут и будут радоваться
Западные публицисты стали сомневаться в эффективности Patriot после сегодняшнего уничтожения данного ЗРК в Киеве
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем