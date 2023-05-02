Столь большая цена вызвана использованием жидкостной системы охлажденя, что делает ускоритель единственным в своём роде

На этой неделе компания Colorful без лишнего шума представила единственную в мире видеокарту GeForce RTX 4070 с замкнутой системой охлаждения. Графическая плата обещает предоставить непревзойденные возможности разгона, но ее цена может отпугнуть многих потенциальных покупателей.

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iGame GeForce RTX 4070 Neptune OC-V от Colorful использует графический процессор Nvidia AD104-250 с 5888 ядрами CUDA в сочетании с 12 ГБ памяти стандарта GDDR6X и 192-битного интерфейса, но имеет запатентованную печатную плату с 14 + 3 фазами питания. Это максимально должно раскрыть потенциал разгона графического процессора. Плата оснащена функцией разгона одной клавишей, позволяющей увеличить тактовую частоту до 2640 МГц по сравнению с 2475 МГц по умолчанию. Плата использует разъем питания 12VHPWR и рассчитана на TDP до 230 Вт, что на 30 Вт выше, чем у эталонного ускорителя Nvidia.

Ключевым преимуществом iGame GeForce RTX 4070 Neptune OC-V, конечно же, является её система жидкостного охлаждения с замкнутым контуром, которая обещает обеспечить превосходное охлаждение, позволяя сделать саму плату более компактной. Несмотря на то, что ширина карты по-прежнему составляет два слота, ее длина всего 253,5 мм, что не так уж и много по сегодняшним меркам. Однако в корпусе придется иметь свободное место для 277-мм радиатора с двумя вентиляторами. Благодаря улучшенному VRM и LCS разгонный потенциал карты от Colorful обещает быть значительным.

Как было сказано, iGame GeForce RTX 4070 Neptune OC-V стоит дорого. Портал VideoCardz утверждает, что Colorful оценила новинку в 829 долларов, но неясно для какого рынка эта цена. В любом случае это значительно дороже, чем MSRP для GeForce RTX 4070, и приближается к рекомендованной цене GeForce RTX 4070 Ti или превышает ее, а это означает, что новая карта должна будет обеспечивать производительность близко к уровню старшей модели. Напомню, что GeForce RTX 4070 от Nvidia оснащена графическим процессором AD104-250 с 5888 ядрами CUDA, обеспечивает вычислительную производительность до 29,15 TFLOPS и имеет рекомендованную производителем розничную цену 599 долларов. Старшая GeForce RTX 4070 Ti от Nvidia основана на графическом процессоре AD104-400 с 7680 ядрами CUDA и предлагает до 40 FP32 TFLOPS, но стоит 799 долларов.

Стремясь компенсировать отсутствие 1792 ядер CUDA и предложить такую же вычислительную пропускную способность, как и RTX 4070 Ti, оригинальная GeForce RTX 4070 должна будет работать на частоте около 3,4 ГГц, что примерно на 925 МГц выше рекомендуемой Nvidia тактовой частоты ускорения RTX 4070. Есть очень большие сомнения, что графические процессоры AD104-250 могут достигать 3,4 ГГц при 230 Вт и обеспечивать производительность, подобную GeForce RTX 4070 Ti.

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Конечно, жидкостная система охлаждения предназначена не только для высокого разгона, но и более тихой и стабильной работы на высоких частотах. Именно это должно оправдать ее высокую цену.