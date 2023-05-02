По мере того как разработчиков переключаются на другие проекты, сотрудники добавляют будущие продукты в свои дорожные карты, часто давая всем общее представление о том, что стоит ждать в будущем. Именно так мы часто узнаем о предстоящих аппаратных средствах еще до того, как они будут анонсированы.
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Gamma0burst после просмотра множества профилей от сотрудников Intel, AMD или Qualcomm обнаружил некоторую интересную информацию. Сотрудники Intel не всегда называют продукты, над которыми они работали, но все же могут подсказать, какой техпроцесс может использоваться архитектурой следующего поколения.
В этом случае стало известно, что некоторые инженеры Intel работали над 3-нм и 4-нм дискретными графическими процессорами. Это подтверждается другим профилем, в котором перечислены 5-нм и 3-нм кристаллы графических процессоров. 5-нанометровый техпроцесс уже использовался для графических процессоров Arc Alchemist, поэтому следующими могут быть Battlemage и Celestial.
В прошлом году Intel подтвердила, что команда GPU ASIC теперь полностью сосредоточена на серии графических процессоров следующего поколения. Поскольку Battlemage, как ожидается, дебютирует в следующем году, этот процесс должен скоро вступить в новую фазу. Архитектуры Battlemage (Xe2) и Celestial (Xe3) также должны быть выпущены в качестве основы пользовательских графических процессоров следующего поколения.