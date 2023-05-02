Описание компьютеров подтверждают наличие 8 ГБ памяти, но не дают представление о стоимости видеокарты

NVIDIA еще не выпустила GeForce RTX 4060 Ti, но интернет-магазин 2Computer уже разместил карту на своем веб-сайте в составе игровой системы MSI MAG Infinite S3. Так как видеокарта GeForce RTX 4060 Ti входит в состав готового компьютера, то её отдельная стоимость остается загадкой. Кроме того OEM-партнеры обычно получают видеокарты по цене дешевле, чем их розничная стоимость в магазинах.

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Тем не менее 2Compute подтверждает, что видеокарта будет оснащена 8 ГБ видеопамяти, что уже становится узким местом в играх AAA-класса с высоким разрешением и настройками. Напомню, что предположительно GeForce RTX 4060 Ti будет содержать 4352 ядра CUDA и основываться на графическом процессоре AD106. Сообщается, что карта будет иметь производительность до 22 TFLOP (FP32) и пропускную способность 288 ГБ/с благодаря 128-битной шине и видеопамяти GDDR6.

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Новинка среднего уровня от Nvidia также будет иметь TGP мощностью 160 Вт, что на 20% меньше, чем у ее предшественницы. Кроме того портал VideoCardz утверждает, что получил информацию о периоде запуска видеокарты. Предположительно, NVIDIA анонсирует GeForce RTX 4060 Ti в конце мая, точная дата пока не определена. По информации VideoCardz, NVIDIA начнет продажи GeForce RTX 4060 Ti в это же время, предположительно, через несколько дней после запуска. Ожидается, что компания начнет поставки карт GeForce RTX 4060 Ti своим партнерам 5 мая, после чего следует ожидать дальнейших утечек.