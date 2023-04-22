Рекорд смог установить оверклокер под ником CENS, получив в тесте 36730 баллов

Экстремальный оверклокер CENS установил новый мировой рекорд 3DMark, используя графические карты GeForce RTX 30 производства EVGA. Некоторые могут задаться вопросом, почему старое поколение все еще находится на вершине рейтинга, но ответ на самом деле очень прост. Флагманский графический ускоритель последнего поколения RTX 4090 не поддерживает технологию SLI. Все текущие мировые рекорды установлены двумя графическими картами RTX 3090 Ti, потому что это их самая мощная конфигурация.

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Последний мировой рекорд 3DMark был установлен в бенчмарке Port Royal. Это была желанная цель CENS, который до этого мог побить все мировые рекорды 3DMark, но Port Royal был последним препятствием к лидерству. С разогнанной RTX 3090 Ti оверклокер смог набрать 36730 баллов, побив предыдущий рекорд от южнокорейского оверклокера biso-biso в 36335 баллов. Для этого CENS использовал систему с процессором Intel Core i9-13900K и разогнал память DDR5 до 8400 МТ/с.

Не секрет, что мировой рекорд 3DMark требует очень эффективного и экстремального охлаждения. При этом обе EVGA RTX 3090 Ti были оснащены емкостями для жидкого азота. Что касается тактовой частоты, то карты были разогнаны до 2550 МГц. Это на 31% выше, чем частота EVGA KINGPIN 1950 МГц, и на 37% выше, стандартной частоты NVIDIA.

Возможно мы еще сможем увидеть некоторые изменения в мировом рекорде для этого теста. Но это не меняет того факта, что CENS смог достичь своей личной цели и установить рекорды во всех тестах 3DMark. Кроме того с большой долей вероятности позже свет увидит видеокарта RTX 4090 Ti, которая в одиночку сможет побить рекорды, так как самая быстрая RTX 4090 в настоящее время всего на 13% медленнее, чем новый мировой рекорд.

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