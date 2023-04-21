К сожалению акция очень ограничена и стать обладателем бесплатной Arc A750 в лучшем случае смогут только пять человек

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Японский ритейлер NTT-X планирует раздавать графические карты Intel при покупке видеокарт RTX 4090. Эта акция, однако, будет крайне ограничена по количеству, и счастливчиками станут только пять покупателей. Но сам факт подобной акции весьма положительный.

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Согласно сообщению японских СМИ, акция будет распространяться на видеокарту ASUS RTX 4090 TUF Gaming OC, являющуюся одной из самых популярных моделей флагманского графического ускорителя от NVIDIA. Ритейлер предложит бесплатно видеокарту Intel Arc A750 Limited Edition первым 5 покупателям 30 апреля, начиная с 23:00 по местному времени.

Такое небольшое количество карт почти наверняка гарантирует, что акционные пакеты достанутся какому-нибудь ушлому перекупщику, а честным пользователям останется только пускать слюни.

Стоит сказать, что Intel Arc A750 является отличной видеокартой в своем классе, тем более, что в феврале цена на Arc A750 была снижена до 279 долларов. Фактически, графические процессоры Intel сейчас лидируют по популярности на многих рынках, включая японский.

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