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Видеокарта NVIDIA RTX 4000 Ada поступила в продажу
Это профессиональная карта основана на графическом процессоре AD104, имеет 6144 ядра CUDA и мощность всего 70 Вт
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 NVIDIA начала продавать свою компактную видеокарту RTX 4000 SFF, предлагающую производительность аналогичную GeForce RTX 3070, при энергопотреблении всего 70 Вт, что позволяет устанавливать ее практически на все настольные ПК. Низкопрофильная плата с двумя слотами стоит дороже, чем RTX 4080, поскольку она предназначена для профессиональных пользователей, но ее все же можно использовать в обычном игровом компьютере. Видеокарта PNY RTX 4000 Ada стала первой, поступившей на потребительские полки. В настоящее время она доступна по цене 1444 доллара в ShopBLT, розничном магазине, известном тем, что приобретает аппаратное обеспечение раньше своих конкурентов. Карта оснащена четырьмя разъемами Mini-DisplayPort, поэтому следует позаботиться о приобретении адаптера mDP-DP или mDP-HDMI.

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 Плата NVIDIA RTX 4000 SFF оснащена графическим процессором AD104 с 6144 ядрами CUDA, 20 ГБ памяти GDDR6 ECC и 160-битным интерфейсом. Благодаря фиксированной частоте около 1560 МГц для снижения общего энергопотребления платы, мощность графического процессора составляет всего 70 Вт. Чтобы подчеркнуть эффективность карты на ней отсутствует внешний разъем питания. Ускорителю достаточно передаваемой через слот PCIe энергии. Графический процессор GA104 в этой конфигурации обеспечивает пиковую производительность FP32 19,2 TFLOPS, сравнимую с GeForce RTX 3070. 20 ГБ памяти делают карту более ценной для профессионалов и работы с ИИ, которым нужны компактные решения. Хотя производительность карты уступает недавно выпущенной GeForce RTX 4070, профессиональные драйверы RTX 4000 SFF Ada, поддержка независимых поставщиков программного обеспечения и дополнительные функции делают ее сильным соперником на профессиональном рынке. 

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