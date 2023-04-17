Как известно китайский рынок подержанных товаров рынок полон сюрпризов и невыпущенных аппаратных устройств. Платформа Goofish является местом, где можно найти не только серийные чипы, но и будущие процессоры Intel Core и AMD Ryzen в преддверии их официального выпуска. Часто это ранние инженерные образцы, которые могут не иметь полной функциональности, но иногда можно найти квалификационные чипы, мало отличающиеся от серийных образцов.
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Похоже, что сейчас кто-то продает невыпущенный процессор AMD EPYC Genoa-X, который является частью обновленной серии чипов для центров обработки данных на базе архитектуры Zen4 с технологией 3D V-Cache. Интересно, что у этих процессоров пока нет даже даты выпуска.
Предполагаемый образец в продаже является моделью EPYC 9684X, и он работает. Этот конкретный чип предлагает 96 ядер и 1152 МБ кэш-памяти L3, и в наличии у продавца есть только один экземпляр. Конечно, в данном случае процессор попал к продавцу от одного из партнеров AMD, у которого изначально не было разрешения на продажу этого процессора, но ни AMD, ни Intel не проявляют особой активности в закрытии таких лотов. Кроме того, поскольку продавец разместил QR-код изделия, AMD может легко отследить, кто получил этот конкретный образец.
Напомню, что AMD Genoa-X — это преемник Milan-X на архитектуре Zen3, оптимизированный для высокопроизводительных вычислений и центров обработки данных, поэтому расширенный кэш L3 дает ему большую выгоду. Официально серия процессоров AMD Genoa должна быть выпущена в этом году, но пока AMD не назвала точную дату выпуска.