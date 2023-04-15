Рекордсменом стал ремейке Dead Space с ростом производительности на 68 процентов

Intel добилась значительного прогресса в выпусках драйверов графических процессоров. Компания часто опережает конкурентов, первой включая поддержку новых игр. Однако скорость выпуска не так важна, как оптимизация игры. Сообщается, что в новый драйвер под номером 4311 добавлены дополнительные улучшения, что обеспечивает повышение производительности на несколько процентов по сравнению с предыдущим выпуском.

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Самый значительный прирост геймеры увидят в ремейке Dead Space. Intel заявляет о повышении производительности на 63% с новым драйвером, но это очень вероятно, потому что предыдущий выпуск просто не был оптимизирован для этой игры.

Другие игры показывают более скромные результаты от 4% до 17% в зависимости от настроек игры. Интересно, что многие из этих игр тестировались с включенной трассировкой лучей, так как эти показатели также улучшились.

Intel также заботится о том, чтобы геймерам стали более доступны графические карты Arc A750, которые сейчас продаются по цене 249 долларов. Видеокарта может быть имеет меньше памяти, чем у RTX 3060 12 ГБ, которая продается по цене около 388 долларов, но её все же достаточно, чтобы превзойти графический процессор NVIDIA в большинстве игр с разрешениями 1080p и 1440p. Компания утверждает, что карта на 10% быстрее и предлагает 72% производительности на доллар при разрешении 1440p по сравнению с графическим процессором NVIDIA в таких играх, как Total War Warhammer III.

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Скачать драйвер можно по данной ссылке. Он поддерживает все мобильные и настольные графические процессоры Intel Arc, а также некоторые современные интегрированные решения.