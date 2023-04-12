Утечку с данным результатом предоставил известный инсайдер Moore’s Law is Dead

Процессор, который, как утверждается, был протестирован, представляет собой 64-ядерную модель EPYC на архитектуре Zen5 с двумя сокетами. Система показывает наличие 128 ядер и 256 потоков, чего, видимо, достаточно, чтобы набрать 123000 баллов в многоядерном тесте Cinebench R23. Этот результат примерно на 15% выше, чем у недавно протестированного процессора Genoa на архитектуре Zen4, и почти на том же уровне, что и у разогнанных процессоров Sapphire Rapids HEDT от Intel с использованием жидкого азота:

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Инженерный образец Zen5 работал на тактовой частоте до 3,85 ГГц, однако еще предстоит определить, является ли это максимальной скоростью для этого образца или средним значением. Кроме того на снимке экрана из диспетчера задач Windows показано, что кэш L1 составляет 10 МБ, то есть 80 КБ на ядро. В Zen4 этот показатель был на уровне 64 КБ.

Также похоже, что в данном образце было 8 CCD, поэтому каждый чиплет снова будет иметь 8 ядер. Кроме того, упоминается, что вариант процессора под названием Turin-Dense будет иметь 16 ядер на чиплет.

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Ожидается, что процессоры линейки AMD EPYC на архитектуре Zen5 будут запущены в следующем году. Это должна быть полностью переработанная архитектура с новым конвейером и интегрированными технологиями искусственного интеллекта. Процессоры Zen5 для обычных пользователей должны устанавливаться на тот же сокет AM5, который в настоящее время используется материнскими платами серии 600.