Новинка сумела занять второе место в рейтинге после 96-ядерного EPYC 9654

AMD выпустила серию серверных чипов EPYC Genoa на архитектуре Zen 4 в ноябре 2022 года, но пара образцов одной конкретной модели совсем недавно появилась в базе данных PassMark. 48-ядерный 96-поточный EPYC 9474F поднялся почти на вершину рейтинга ЦП PassMark, получив результат 99068. Хотя здесь существует большая погрешность, этот тест ставит AMD EPYC 9474F на вторую позицию. Только 96-ядерный EPYC 9654 имеет более высокий балл, но он также имеет в два раза больше ядер и гораздо более высокую цену в 11805 долларов против 6780 долларов у EPYC 9474F.

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Тем не менее, хотя можно было ожидать, что 96-ядерный серверный чип легко уложит на лопатки даже 64-ядерный Ryzen Threadripper, что он и сделал, все же интересно увидеть, как 48-ядерный вариант из той же серии превосходит PRO 5995WX. Несмотря на то, что у него на 16 ядер меньше, оптимизация как архитектуры Zen 4, так и 5-нм техпроцесса помогла AMD EPYC 9474F обойти Threadripper PRO 5995WX на небольшие 2,52 процента. Неудивительно, что Threadripper получает преимущество в одноядерном тестировании благодаря ускорению до 4,5 ГГц, а EPYC 9474F работает максимум на 4,1 ГГц.

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Конечно стоит ожидать повышения производительности от поколения к поколению, особенно между семействами AMD Zen. Однако стоит помнить, что это 48-ядерный чип, превосходящий по силе 64-ядерный процессор, который был разработан исключительно для максимальной производительности. AMD EPYC 9474F имеет показатель TDP по умолчанию, равный 360 Вт (Threadripper PRO 5995WX имеет мощность 280 Вт), чтобы повысить уровень производительности благодаря меньшему количеству ядер, при этом серверная модель показывает в среднем 2064 баллов на ядро по сравнению с 1510 баллами на ядро для Ryzen Threadripper PRO. Это на 36,7% больше на ядро при увеличении на 28,6% TDP.