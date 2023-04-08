Пока новый бюджетник от POCO доступен только в Индии, но выход смартфона на других рынках вполне вероятен

POCO выпустила свой новейший смартфон начального уровня. Предлагаемый в качестве преемника POCO C31, POCO C51 основан на мобильном чипсете MediaTek Helio G36, имеет 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопитель объемом 64 ГБ. Хотя POCO в рекламной компании оперирует объемом оперативной памяти 7 ГБ, дополнительные 3 ГБ представляют собой не что иное, как файл подкачки из встроенного накопителя и, как показывает практика, практически не влияет на быстродействие смартфона. Таким образом, POCO C51 следует рассматривать именно как устройство, имеющее 4 ГБ ОЗУ, а не 7 ГБ.

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Также покупателям POCO C51 не следует рассчитывать на высокие результаты фотосъемки. Смартфон по сути имеет только одну пригодную для использования заднюю камеру с основным датчиком на 8 МП, а вспомогательный датчик служит лишь для получения информации о глубине резкости для улучшения снимков с эффектом боке. За автономную работу POCO C51 отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч, которая поддерживает зарядку мощностью всего 10 Вт. Дисплей смартфона имеет размер 6,52 дюйма с разрешением 720p и частотой обновления 60 Гц.

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POCO C51 также оснащен сканером отпечатков пальцев, установленным сзади и 3,5 мм аудио разъемом для подключения наушников. Телефон работает под управлением Android 13 Go Edition, а не его полнофункциональной версии ОС от Google. POCO C51 будет доступен в Индии 12 апреля по цене 7799 индийских рупий (около 95 долларов). POCO C51 получит два варианта цвета: Power Black и Royal Blue. Появится ли POCO C51 на других рынках, пока неизвестно.