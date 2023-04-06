Грядущая новинка появилась на слайде компании со сравнением задержек в сетевой игре Counter-Strike 2

За последние несколько месяцев настольная GeForce RTX 4070 неоднократно становилась объектом множества утечек. Например, Gigabyte включила ссылку на грядущую GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4060 в недавний журнал изменений Gigabyte Control Center, который впоследствии был удален. Теперь NVIDIA поделилась слайдом с задержкой в сетевой игре Counter-Strike 2 с The Verge, в которой она сравнивает необъявленную видеокарту с GeForce RTX 3060 и GeForce GTX 1060.

реклама

NVIDIA не объяснила, почему она сравнила GeForce RTX 4070 с двумя картами серии хх60, а не с GeForce GTX 1070, GeForce RTX 2070 или GeForce RTX 3070. Несмотря на это, компания утверждает, что GeForce RTX 4070 предлагает на 27% меньшую задержку, чем GeForce RTX 3060 с включенным NVIDIA Reflex. Этот разрыв увеличивается до 53% при сравнении с GeForce GTX 1060.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

NVIDIA утверждает, что GeForce RTX 4070 обеспечивает меньшую задержку с отключенным NVIDIA Reflex, чем GeForce RTX 3060 с включенной функцией. Также из слайда видно, что включение NVIDIA Reflex приводит к уменьшению задержки на 20% для GeForce RTX 4070 и на 31% и 35% для GeForce RTX 3060 и GeForce GTX 1060 соответственно. Ожидается, что NVIDIA официально объявит о выпуске GeForce RTX 4070 13 апреля. В настоящее время предполагается, что видеокарта оснащена графическим процессором AD104 от GeForce RTX 4070 Ti с активированными 5888 ядрами CUDA и более низкими тактовыми частотами, но теми же 12 ГБ видеопамяти GDDR6X.