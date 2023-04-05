К началу следующего года компания свернет производнство процессоров и завершит жизненный цикл процессоров Core 11-го поколения

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

К январю будущего года производство нескольких процессоров для мобильных и настольных компьютеров на базе кристаллов Tiger Lake будет прекращено. Этот процесс уже начался на этой неделе и будет состоять из нескольких этапов, прежде чем процессоры официально достигнут статуса окончания срока службы.

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Intel перечисляет пять моделей мобильных процессоров серии Core-H 11-го поколения, включая Core i7-11800H, который был самым популярным чипом для игровых ноутбуков в этой серии. Компания также подтверждает, что четыре настольных процессора серии также будут сняты с производства. Это гибридные модели для мобильных и настольных компьютеров, которые использовались в системах Intel NUC Extreme.

Интересным, что Intel официально не продает ни один из этих процессоров покупателям, самостоятельно собирающим свои системы. Однако многие ноутбуки и ПК NUC, оснащенные Tiger Lake, все еще доступны для покупки.

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Серия Tiger Lake пополнит ряды настольных процессоров Rocket Lake, производство которых также было прекращено всего несколько недель назад. Это означает окончательное завершение жизненного цикла серии Core 11-го поколения.