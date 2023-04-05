К январю будущего года производство нескольких процессоров для мобильных и настольных компьютеров на базе кристаллов Tiger Lake будет прекращено. Этот процесс уже начался на этой неделе и будет состоять из нескольких этапов, прежде чем процессоры официально достигнут статуса окончания срока службы.
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Intel перечисляет пять моделей мобильных процессоров серии Core-H 11-го поколения, включая Core i7-11800H, который был самым популярным чипом для игровых ноутбуков в этой серии. Компания также подтверждает, что четыре настольных процессора серии также будут сняты с производства. Это гибридные модели для мобильных и настольных компьютеров, которые использовались в системах Intel NUC Extreme.
Интересным, что Intel официально не продает ни один из этих процессоров покупателям, самостоятельно собирающим свои системы. Однако многие ноутбуки и ПК NUC, оснащенные Tiger Lake, все еще доступны для покупки.
Серия Tiger Lake пополнит ряды настольных процессоров Rocket Lake, производство которых также было прекращено всего несколько недель назад. Это означает окончательное завершение жизненного цикла серии Core 11-го поколения.