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Intel прекращает выпуск процессоров 11-го поколения серии Tiger Lake
К началу следующего года компания свернет производнство процессоров и завершит жизненный цикл процессоров Core 11-го поколения
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 К январю будущего года производство нескольких процессоров для мобильных и настольных компьютеров на базе кристаллов Tiger Lake будет прекращено. Этот процесс уже начался на этой неделе и будет состоять из нескольких этапов, прежде чем процессоры официально достигнут статуса окончания срока службы.

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 Intel перечисляет пять моделей мобильных процессоров серии Core-H 11-го поколения, включая Core i7-11800H, который был самым популярным чипом для игровых ноутбуков в этой серии. Компания также подтверждает, что четыре настольных процессора серии также будут сняты с производства. Это гибридные модели для мобильных и настольных компьютеров, которые использовались в системах Intel NUC Extreme.

 Интересным, что Intel официально не продает ни один из этих процессоров покупателям, самостоятельно собирающим свои системы. Однако многие ноутбуки и ПК NUC, оснащенные Tiger Lake, все еще доступны для покупки.

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 Серия Tiger Lake пополнит ряды настольных процессоров Rocket Lake, производство которых также было прекращено всего несколько недель назад. Это означает окончательное завершение жизненного цикла серии Core 11-го поколения.

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