Грядущий гибридный процессор в составе ноутбука Lenovo имеет 6 ядер и 12 потоков

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В настоящее время обнаружено по крайней мере две модели APU AMD серии 7040U, которые подтверждают, что грядущие процессоры получат новый интегрированный графический процессор.

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Модель, которая имеет обозначение 100-000000966-50_Y или AMD Ryzen 5 7540U, предположительно является 6-ядерным и 12-поточным процессором. Этот процессор будет использовать новейшую микроархитектуру AMD Zen4. Подразумевается, что это маломощный чип серии "U" APU Phoenix. Он также должен иметь iGPU на архитектуре RDNA3, который указан как Radeon 740M, то есть это еще более урезанная версия 780M/760M.

Такой APU будет использоваться как минимум двумя ноутбуками: Lenovo LNVNB161216 и ASUS ROG Flow X13. Правильное указание набором тестов Bepco названия продукта, говорит о том, что это устройство скоро будет выпущено. Тест ASUS ROG Flow X13 был проведен месяцем ранее, поэтому вместо него показан код AMD OPN.

Ryzen 7540U стал ещё одним APU в компании с Ryzen 7 7840U и Ryzen 5 7640U, которые уже были замечены ранее. Графика Radeon 740M на данный момент является самым низким уровнем в линейке интегрированных GPU на архитектуре RDNA3, но точная конфигурация графического процессора пока неизвестна.

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AMD не сообщает, когда будет выпущена серия Ryzen 7040U, но компания уточнила, что модели линеек Phoenix H/HS будут выпущены уже в текущем месяце.