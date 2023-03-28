На польском и словацком веб-сайтах было замечено как минимум два списка продуктов с новыми материнскими платами. Оба они вводят в заблуждение, утверждая, что материнские платы оснащены разъемом LGA1700, что явно не соответствует действительности. Чипсет A620 предназначен для процессоров AMD начального уровня и будет поддерживать сокет AM5, также известный как LGA-1718, что может объяснить ошибку.
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Замеченная в одном из списков материнская плата MSI выполнена в форм-факторе Micro-ATX. Данная плата будет стоить либо 440 злотых, включая НДС в 23%, либо 87,55 евро (с НДС 20%). Это означает, что после конвертации в более привычные многим доллары, рекомендуемая производителем розничная цена составит менее 100 долларов.
Следует отметить, что ни в одном из магазинов нет в наличии этих материнских плат, но это может скоро измениться очень скоро.
Согласно слухам DCinside, материнские платы AMD A620 могут быть выпущены уже на следующей неделе. Также добавляется, что они могут поддерживать процессоры AMD AM5 мощностью до 100 Вт. Кроме того этот чипсет не поддерживает последнее поколение интерфейса PCIe Gen5.
Кроме того, появились новые документы ЕЭК (Евразийской экономической комиссии), раскрывающие названия грядущей серии материнских плат Gigabyte A620:
Gigabyte A620M GAMING X AX;
Gigabyte A620M GAMING X;
Gigabyte A620M C.