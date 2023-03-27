Такую информацию сообщает канал RedGamingTech, который ранее уже отметился опубликованием дорожной карты графических карт от Intel

RedGamingTech уже опубликовал дорожную карту с планами Intel относительно видеокарт Arc на ближайшее будущее. В презентации четко говорилось, что серия Battlemage должна быть запущена не раньше, чем во втором квартале следующего года, а анонс запланирован на первый квартал.

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Теперь появились сообщения на еще одном неопубликованном слайде, что серия Battlemage удвоит количество ядер Xe по сравнению с графическим процессором ACM-G10. Вместо 32 геймеры могут увидеть до 64 ядер Xe на флагманском графическом процессоре, скорее всего, под названием BGM-G10.

Также сообщается, что этот графический процессор Battlemage имеет 256-битную шину памяти и 48 МБ кэш-памяти L2. Это означает, что видеокарты на базе этого графического процессора могут иметь 8, 16 или даже 32 ГБ памяти или что-то среднее, если компания Intel будет использовать урезанную, например, до 192 бит шину памяти. Кэш L2 будет меньше, чем у AD103 RTX 4080, но размер кристалла будет аналогичен.

Ходят слухи, что целевая тактовая частота составляет около 3 ГГц. Здесь следует сказать, что тактовая частота графического процессора Intel — это не то же самое, что тактовая частота NVIDIA. Серия RTX 40 часто достигает 2,9 ГГц при небольших нагрузках и разгоне.

Можно предположить, что будущая карта получит производительность по крайней мере аналогичную RTX 4070 Ti, хотя пока рано говорить об этом. Однако это уже будет обновленный класс графических процессоров, поскольку Arc A770 официально конкурирует с NVIDIA RTX 3060.

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Стоит сказать, что Intel еще не выпустила обновление своей серии Alchemist под кодовым названием «Alchemist+». Также должно быть обновление существующей серии графических процессоров, возможно, в виде Arc A580, который по неизвестным причинам до сих пор не выпущен.