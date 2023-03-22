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Halo Infinite перестала запускаться на видеокартах с 3 ГБ памяти
Последнее обновление игры закрыло возможность играть в Halo Infinite на видеокартах, имеющих менее 4 ГБ памяти
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 Halo Infinite официально требует 4 ГБ видеопамяти, что было подтверждено Microsoft и 343 Industries в 2021 году и с тех пор требования не изменились. Официальные рекомендуемые и минимальные характеристики ПК должны быть известны всем игрокам, особенно тем, кто использует официальный магазин Microsoft, где указаны такие же требования. Однако при покупке игры Steam геймеры не найдут эту информацию в официальном списке спецификаций.

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 Излишне говорить, что некоторые геймеры установили игру, не зная об этих требованиях. Все, что они видят, это наличие графических процессоров начального уровня GTX 1050 Ti или GTX 1060, указанных как минимальные, но GTX 1060 также доступна в версии с 3 ГБ видеопамяти. Оказывается, до обновления 3-го сезона, которое было выпущено в этом месяце, 3-гигабайтные графические карты не были проблемой для игры. Многие игроки по-прежнему могли запускать Halo Infinite, несмотря на некоторые ошибки запуска. По словам многих пользователей, GTX 1060 3 ГБ особенно хорошо работала на низких настройках.

 К сожалению, теперь запустить Halo Infinite Season 3 с 3 ГБ видеопамяти уже невозможно, игра просто не запустится. Это означает, что официальные требования теперь стали более строгими и больше нет возможности их обойти. Конечно, с момента выхода нового патча прошла всего неделя, так что, возможно, кто-то со временем найдет способ запуска игры с тремя гигабайтами видеопамяти.

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 Последними выпущенными картами NVIDIA с 3 ГБ были модели GTX 1060 3 ГБ (сейчас ей почти 7 лет) и GTX 1050 3 ГБ (5 лет). Это все еще подходящие графические карты для старых игр и MMO-проектов, но в наши дни всё сложнее преодолеть ограничение по объему памяти. Разработчики не особо утруждают себя оптимизациями игр для видеокарт с небольшим, по современным меркам, объемом локальной памяти.

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Этот мусор не стоит того чтоб его запускать... независимо от объёма вашей видео памяти...
Halo Infinite перестала запускаться на видеокартах с 3 ГБ памяти
Chato-b0t
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На, голодоморецЪ, похавай перед смертушкой желудей. И всхрюкни переможно обязательно.
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