Тем кто хотел в ближайшее приобрести новый ноутбук с процессорами AMD «Phoenix» на базе Zen 4, придется подождать немного дольше. Поздно вечером в пятницу AMD объявила, что отложила запуск своих процессоров серии Ryzen Mobile 7040HS, перенеся ожидаемое окно запуска с конца марта на апрель. Существует множество предположений о том, почему это может быть. Прямой ответ отдела по связям с общественностью AMD написал скудное сообщение:
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"Чтобы соответствовать готовности платформы и обеспечить наилучшее взаимодействие с пользователем, теперь мы ожидаем, что наши OEM-партнеры выпустят первые ноутбуки на базе процессоров Ryzen серии 7040HS в апреле".
Впервые анонсированные еще в январе, процессоры Phoenix станут мобильными чипами следующего поколения на базе архитектуры Zen 4, построенными по 4-нм техпроцессу TSMC. Эти чипы имеют до 8 ядер Zen 4 с тактовой частотой до 5,2 ГГц, встроенный графический процессор на базе архитектуры RDNA3 с тактовой частотой до 3 ГГц и первый сопроцессор AMD для искусственного интеллекта, получивший название Ryzen AI. Несмотря на то, что это чипы Zen 4, они по-прежнему используют интерфейс PCI-E Gen 4, но не получили ограничения количества линий, как некоторые предыдущие поколения процессоров.
Напомню, что за последние несколько дней в сети появились крупные утечки, намекающие на производительность этих чипов и показывают отличную конкуренцию мобильным предложениям Intel Raptor Lake 13-го поколения.