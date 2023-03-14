Одноплатные компьютеры обычно строятся на основе процессоров с архитектурой Arm, но это скоро изменится в связи с ускоренным принятием стандарта RISC-V, которое происходит в последние несколько лет. Asus является одним из первых производителей первого эшелона, выпустивших SBC на базе RISC-V, поскольку компания недавно анонсировала плату Tinker V для разработчиков, которые хотят поэкспериментировать с альтернативной микроархитектурой процессора.
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Tinker V поставляется с довольно упрощенным MPU Renesas RZ/Five с одним AndesCore AX45MP RISC-V, работающим на тактовой частоте 1 ГГц. Сама плата имеет форм-фактор Pico-ITX и включает в себя припаянную оперативную память стандарта DDR4 объемом 1 ГБ, а также устройство чтения карт SD для хранения и дополнительные 16 ГБ eMMC. Набор портов включает два разъема microUSB, контакты GPIO, два разъема GbE, два разъема CAN-шины и два разъема COM с 5 контактами.
Поскольку платы Tinker V рассчитаны на работу при температуре от -20°C до 60°C, их можно легко использовать с промышленными решениями IoT. Asus планирует продолжить сотрудничество с Renesas и в ближайшем будущем представить более мощные платы на базе процессоров RISC-V. Новые SBC Tinker V будут официально представлены на этой неделе на мероприятии Embedded World в Германии.