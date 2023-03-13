MediaTek запустила чипсет Dimensity 9200 в начале этого года как свою самую мощную мобильную систему на чипе и сумела внедрить ее в некоторые премиальные телефоны, выпущенные Vivo в этом году. Сейчас ходят слухи, что компания планирует выпустить обновленную версию процессора. По слухам новый процессор называется Dimensity 9200+ и, как ожидается, станет самым мощным чипсетом 5G от MediaTek в этом году.
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MediaTek запустила чипсет Dimensity 9200 в начале этого года как свою самую мощную мобильную систему на чипе и сумела внедрить ее в некоторые премиальные телефоны, выпущенные Vivo в этом году. Сейчас ходят слухи, что компания планирует выпустить обновленную версию процессора. По слухам новый процессор называется Dimensity 9200+ и, как ожидается, станет самым мощным чипсетом 5G от MediaTek в этом году.
Известный китайский инсайдер Digital Chat Station говорит, что Dimensity 9200+ уже находится на пути к релизу. Из названия несложно предположить, что чипсет представляет собой разогнанную версию Dimensity 9200 и, скорее всего, будет иметь повышенную тактовую частоту процессора. Нынешний Dimensity 9200 имеет восьмиядерную конфигурацию с одним быстрым ядром Cortex-X2 на тактовой частоте до 3 ГГц, тремя ядрами Cortex-A710 с тактовой частотой до 2,85 ГГц и четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex-A510 на тактовой частоте до 1,8 ГГц. За трехмерную графику чипсета отвечает графический процессор Immortalis-G715.
Исходя из этого, можно предположить, что Dimensity 9200+ также будет использовать конфигурацию 1+3+4, а частота большого ядра превысит 3,05 ГГц. Скорее всего, он будет производиться TSMC по 4-нанометровому техпроцессу второго поколения.
Оценка AnTuTu в Dimensity 9200 превышает 1,2 миллиона баллов, поэтому не будет удивительным, если Dimensity 9200+ превысит 1,3 миллиона баллов. Ожидается, что он будет конкурировать с мобильной платформой Qualcomm Snapdragon 8 второго поколения, которой удалось достичь в AnTuTu более 1,3 миллиона баллов.
Ожидается, что коммерческий выход чипа Dimensity 9200+ состоится во второй половине этого года. В сообщениях говорится, что три популярных китайских бренда: OPPO, Vivo и Xiaomi уже рассматривают возможность использования новинки в своих будущих устройствах.
Известный китайский инсайдер Digital Chat Station говорит, что Dimensity 9200+ уже находится на пути к релизу. Из названия несложно предположить, что чипсет представляет собой разогнанную версию Dimensity 9200 и, скорее всего, будет иметь повышенную тактовую частоту процессора. Нынешний Dimensity 9200 имеет восьмиядерную конфигурацию с одним быстрым ядром Cortex-X2 на тактовой частоте до 3 ГГц, тремя ядрами Cortex-A710 с тактовой частотой до 2,85 ГГц и четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex-A510 на тактовой частоте до 1,8 ГГц. За трехмерную графику чипсета отвечает графический процессор Immortalis-G715.
Исходя из этого, можно предположить, что Dimensity 9200+ также будет использовать конфигурацию 1+3+4, а частота большого ядра превысит 3,05 ГГц. Скорее всего, он будет производиться TSMC по 4-нанометровому техпроцессу второго поколения.
Оценка AnTuTu в Dimensity 9200 превышает 1,2 миллиона баллов, поэтому не будет удивительным, если Dimensity 9200+ превысит 1,3 миллиона баллов. Ожидается, что он будет конкурировать с мобильной платформой Qualcomm Snapdragon 8 второго поколения, которой удалось достичь в AnTuTu более 1,3 миллиона баллов.
Ожидается, что коммерческий выход чипа Dimensity 9200+ состоится во второй половине этого года. В сообщениях говорится, что три популярных китайских бренда: OPPO, Vivo и Xiaomi уже рассматривают возможность использования новинки в своих будущих устройствах.