Компания удалила эти модели из своих официальных магазинов по всему миру

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Как сообщает ресурс Cowcotland, Nvidia прекратила продажу видеокарт GeForce RTX 30 Founders Edition в своих официальных магазинах. Компания продолжает предлагать сторонние продукты серии GeForce RTX 30 в собственном интернет-магазине, но получить версию Founders Edition предыдущего поколения уже нельзя, по крайней мере на данный момент.

реклама

На момент публикации официальные магазины Nvidia больше не предлагают видеокарты GeForce RTX 3060 Ti, 3070, 3070 Ti, 3080, 3090 или 3090 Ti Founders Edition. Между тем, продукты GeForce RTX 30 Founders Edition по-прежнему доступны в крупных розничных магазинах, таких как Amazon, так что эти видеокарты не исчезнут с рынка в одночасье.

Nvidia не торопится выпускать свои доступные карты GeForce RTX 40 на базе архитектуры Ada Lovelace, а карты GeForce RTX 30-й серии предлагают хорошую производительность по сравнению с конкурирующими предложениями от AMD, и поэтому партнеры Nvidia по-прежнему продают их.

Но с линейкой Founders Edition ситуация может быть немного иной. Видеокарты Nvidia Founders Edition создаются контрактным производителем под контролем Nvidia. Компания использует производственного партнера для строгого соблюдения оригинального дизайна и спецификации на протяжении всего жизненного цикла карты. Другие производители графических карт, как правило, немного изменяют спецификации, чтобы повышать прибыльность, но сохранение спецификации позволяет Nvidia предлагать стабильное качество конечному пользователю. Но поскольку видеокарты Founders Edition ориентированы на очень специфическую аудиторию, Nvidia может ограничить выпуск слишком большого количества таких карт.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В любом случае приобрести видеокарту GeForce RTX 30 Founders Edition в крупном розничном магазине все еще возможно.