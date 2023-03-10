Как сообщает ресурс Cowcotland, Nvidia прекратила продажу видеокарт GeForce RTX 30 Founders Edition в своих официальных магазинах. Компания продолжает предлагать сторонние продукты серии GeForce RTX 30 в собственном интернет-магазине, но получить версию Founders Edition предыдущего поколения уже нельзя, по крайней мере на данный момент.
реклама
На момент публикации официальные магазины Nvidia больше не предлагают видеокарты GeForce RTX 3060 Ti, 3070, 3070 Ti, 3080, 3090 или 3090 Ti Founders Edition. Между тем, продукты GeForce RTX 30 Founders Edition по-прежнему доступны в крупных розничных магазинах, таких как Amazon, так что эти видеокарты не исчезнут с рынка в одночасье.
Nvidia не торопится выпускать свои доступные карты GeForce RTX 40 на базе архитектуры Ada Lovelace, а карты GeForce RTX 30-й серии предлагают хорошую производительность по сравнению с конкурирующими предложениями от AMD, и поэтому партнеры Nvidia по-прежнему продают их.
Но с линейкой Founders Edition ситуация может быть немного иной. Видеокарты Nvidia Founders Edition создаются контрактным производителем под контролем Nvidia. Компания использует производственного партнера для строгого соблюдения оригинального дизайна и спецификации на протяжении всего жизненного цикла карты. Другие производители графических карт, как правило, немного изменяют спецификации, чтобы повышать прибыльность, но сохранение спецификации позволяет Nvidia предлагать стабильное качество конечному пользователю. Но поскольку видеокарты Founders Edition ориентированы на очень специфическую аудиторию, Nvidia может ограничить выпуск слишком большого количества таких карт.
В любом случае приобрести видеокарту GeForce RTX 30 Founders Edition в крупном розничном магазине все еще возможно.