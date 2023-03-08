Nvidia выпустила драйвер GeForce Hotfix версии 531.26. Это исправление предназначено для исправления известной ошибки, которая закралась в последней версии с сертификатом WHQL. Ошибка программы Nvidia приводила к продолжению потребления 10–15% мощности процессора даже после того, как пользователи выходили из игры.
реклама
На этой неделе появились сообщения, что некоторые, но не все пользователи драйвера Nvidia GeForce версии 531.18 страдали от чрезмерно высокой загрузки ЦП. С последним драйвером наблюдались двузначные показатели использования ЦП. Было неясно, почему возникла эта проблема, и тот факт, что некоторые опытные пользователи не могли воспроизвести ошибку, не помог понять причину. К счастью Nvidia смогла оперативно разобраться в проблеме и быстро предоставила исправления.
GeForce Game Ready Driver версии 531.18, вероятно, был востребован пользователями, поскольку он отличается добавлением поддержки RTX Video Super Resolution, а также оптимизацией для игры Atomic Heart DLSS 3 и закрытой бета-версии The Finals. Также были исправлены некоторые ошибки, но каким-то образом появилась проблема с использованием ЦП.
Шон Пеллетье, старший менеджер по драйверам GeForce Game Ready, сегодня написал, что исправление готово. В последующем посте он напомнил потенциальным пользователям, что драйверы исправлений не прошли полный процесс тестирования Game Ready и не сертифицированы WHQL.
Также GeForce Hotfix версии 531.26 содержит исправление проблем на некоторых ноутбуках с графическими процессорами серии GeForce GTX 10/MX250/350.
Итак, если ваш процессор излишне загружался из-за ошибки в драйвере GeForce 531.18, то можно получить новый драйвер исправления GeForce 531.26 по данной ссылке, либо дождаться следующего выпуска драйвера WHQL.