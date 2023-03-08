Обновление устраняет ошибку с высокой загрузкой процессора после выхода из игр

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Nvidia выпустила драйвер GeForce Hotfix версии 531.26. Это исправление предназначено для исправления известной ошибки, которая закралась в последней версии с сертификатом WHQL. Ошибка программы Nvidia приводила к продолжению потребления 10–15% мощности процессора даже после того, как пользователи выходили из игры.

реклама

На этой неделе появились сообщения, что некоторые, но не все пользователи драйвера Nvidia GeForce версии 531.18 страдали от чрезмерно высокой загрузки ЦП. С последним драйвером наблюдались двузначные показатели использования ЦП. Было неясно, почему возникла эта проблема, и тот факт, что некоторые опытные пользователи не могли воспроизвести ошибку, не помог понять причину. К счастью Nvidia смогла оперативно разобраться в проблеме и быстро предоставила исправления.

GeForce Game Ready Driver версии 531.18, вероятно, был востребован пользователями, поскольку он отличается добавлением поддержки RTX Video Super Resolution, а также оптимизацией для игры Atomic Heart DLSS 3 и закрытой бета-версии The Finals. Также были исправлены некоторые ошибки, но каким-то образом появилась проблема с использованием ЦП.

Шон Пеллетье, старший менеджер по драйверам GeForce Game Ready, сегодня написал, что исправление готово. В последующем посте он напомнил потенциальным пользователям, что драйверы исправлений не прошли полный процесс тестирования Game Ready и не сертифицированы WHQL.

Также GeForce Hotfix версии 531.26 содержит исправление проблем на некоторых ноутбуках с графическими процессорами серии GeForce GTX 10/MX250/350.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Итак, если ваш процессор излишне загружался из-за ошибки в драйвере GeForce 531.18, то можно получить новый драйвер исправления GeForce 531.26 по данной ссылке, либо дождаться следующего выпуска драйвера WHQL.