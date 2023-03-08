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Технологии ИИ от Microsoft позволяют создавать приложения людям без опыта программирования
Компания собирается повсеместно внедрять ИИ в свои продукты, включая офисные приложения
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 Технологии искусственного интеллекта продолжают распространяться, особенно успешно выглядит ChatGPT, от OpenAI, вызвав бурю в Интернете. Многие люди используют ИИ для написания статей, книг и даже сценариев. Недавно к ним добавился новый от Microsoft. Компания позволит пользователям разрабатывать приложения практически без опыта программирования. 

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 Microsoft недавно интегрировала технологию искусственного интеллекта, лежащую в основе ChatGPT, в свой популярный инструмент Power Platform, что позволяет пользователям создавать приложения практически без опыта программирования. Этот новый подход с генеративной технологией искусственного интеллекта позволит автоматизировать рабочие процессы, собирать и анализировать данные. Этот шаг был сделан через несколько недель после того, как Microsoft интегрировала ИИ в свою поисковую систему Bing, что указывает на большое внимание компания к ИИ в своих продуктах.

 Благодаря интеграции технологии искусственного интеллекта, подобной ChatGPT, пользователи Power Platform могут с легкостью создавать приложения, внедряя искусственный интеллект в свои продукты. Power Virtual Agent - инструмент для создания чат-ботов для предприятий, теперь может подключаться к внутренним ресурсам компании для создания сводок еженедельных отчетов и запросов клиентов.

 Кроме того, AI Builder - инструмент для автоматизации рабочих процессов, был обновлен с помощью генеративного ИИ. Microsoft также запустила новую версию своей платформы управления бизнесом Dynamics 365 Copilot, которая интегрирует искусственный интеллект для автоматизации определенных задач. Согласно недавнему опросу Microsoft о бизнес-тенденциях, 9 из 10 сотрудников надеются использовать ИИ для сокращения повторяющихся задач на своей работе.

 Компания утверждает, что с Dynamics 365 Copilot организации предоставят своим работникам инструменты искусственного интеллекта, созданные для продаж, обслуживания, маркетинга и операций в цепочке поставок. В конечном итоге ИИ позволит каждому тратить меньше времени на рутинные задачи, утверждает Microsoft.

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 Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла собирается провести 16 марта мероприятие, посвященное «новому открытию производительности с помощью ИИ». Хотя компания объявила об обновлениях AI для операционной системы Windows и поисковой системы Bing, она еще не сделала этого для своего пакета офисных приложений, который включает Word и Excel. Однако, поскольку Microsoft уделяет особое внимание искусственному интеллекту, может пройти совсем немного времени, прежде чем мы увидим искусственный интеллект в пакете Office для повышения производительности.

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