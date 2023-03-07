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AMD подарит The Last of Us Part I при покупке видеокарт Radeon RX 7900 и Radeon RX 6000
Об этом сообщают некоторые розничные продавцы, но AMD пока хранит молчание
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 Новый игровой комплект AMD будет доступен со всеми видеокартами Radeon RX 7900 XTX, RX 7900 XT и всеми графическими процессорами серии Radeon RX 6000, включаю бюджетную RX 6400. Новая акция уже подтверждена некоторыми ритейлерами, несмотря на отсутствие официальной информации от AMD. Обычно это указывает на то, что акция будет запущена очень скоро, но в то же время нельзя подтвердить, как долго она продлится, потому что её условия еще не опубликованы.

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 Новая акция AMD следует за предыдущей, завершившейся 4 февраля. Геймеры могли получить такие игры, как The Callisto Protocol и Dead Island 2, но это, так сказать, операция касалась только серии Radeon RX 6000. В новом комплекте представлены все графические процессоры Radeon на базе архитектуры RDNA2 и RDNA3.

 Как всегда, в акции будут принимать участие только избранные розничные продавцы и только покупки, совершенный после того, как она будет запущена. Если пользователь планировал купить один из графических процессоров Radeon, то теперь у него появилась веская причина немного подождать.

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 The Last of Us Part I является пост апокалиптической приключенческой игрой, разработанной студией Naughty Dog и выпущенной в 2013 году для устаревшей консоли PlayStation 3, а затем переработанной для PlayStation 4. Игра официально выйдет на ПК через три недели, 28 марта. Интересно, что несмотря на скорый выход, разработчик еще не опубликовал системные требования для этой игры.

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