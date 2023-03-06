Основой устройства станет уже не очень молодой чипсет Helio G88

Ресурс GSMArena утверждает, что обнаружил смартфон Moto G Stylus (2023) на Geekbench, чуть более чем через две недели после того, как @OnLeaks поделился высококачественными рендерами будущего устройства. Напомню, @OnLeaks утверждал, что Moto G Stylus (2023) получит 50-мегапиксельную основную камеру, стандартную для последних смартфонов Moto G. Судя по всему, в телефоне будет более совершенный сенсор, чем у его предшественника, хотя при этом он лишился 2-мегапиксельного датчика глубины.

реклама

Moto G Stylus этого года также имеет обновленный дизайн с более тонкими рамками и немного более скругленной формой. Судя по информации Geekbench, смартфон может сохранить чипсет своего предшественника, что довольно странно. Хотя Geekbench не упоминает название набора микросхем, его кодовое имя ARM MT6769V соответствует Helio G88, 12-нм чипсету с графическим сопроцессором Mali-G52 MP2, а также ядрами ЦП Cortex-A55 и Cortex A75.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Geekbench также показывает, что Moto G Stylus (2023) имеет 4 ГБ оперативной памяти, что на 2 ГБ меньше, чем у Moto G Stylus предыдущего года. На этот раз Motorola может предложить две конфигурации памяти, но это не точно. Ни дата выхода, ни цена пока устройства не упоминаются. Однако стоит подчеркнуть, что приведенная выше информация будет относиться только к европейской версии Moto G Stylus 2023. Как правило, Motorola продает свои модели с поддержкой 5G в Северной Америке с улучшенными характеристиками.