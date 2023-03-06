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Motorola Moto G Stylus 2023 не впечатляет своими характеристиками
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 Ресурс GSMArena утверждает, что обнаружил смартфон Moto G Stylus (2023) на Geekbench, чуть более чем через две недели после того, как @OnLeaks поделился высококачественными рендерами будущего устройства. Напомню, @OnLeaks утверждал, что Moto G Stylus (2023) получит 50-мегапиксельную основную камеру, стандартную для последних смартфонов Moto G. Судя по всему, в телефоне будет более совершенный сенсор, чем у его предшественника, хотя при этом он лишился 2-мегапиксельного датчика глубины.

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 Moto G Stylus этого года также имеет обновленный дизайн с более тонкими рамками и немного более скругленной формой. Судя по информации Geekbench, смартфон может сохранить чипсет своего предшественника, что довольно странно. Хотя Geekbench не упоминает название набора микросхем, его кодовое имя ARM MT6769V соответствует Helio G88, 12-нм чипсету с графическим сопроцессором Mali-G52 MP2, а также ядрами ЦП Cortex-A55 и Cortex A75.

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 Geekbench также показывает, что Moto G Stylus (2023) имеет 4 ГБ оперативной памяти, что на 2 ГБ меньше, чем у Moto G Stylus предыдущего года. На этот раз Motorola может предложить две конфигурации памяти, но это не точно. Ни дата выхода, ни цена пока устройства не упоминаются. Однако стоит подчеркнуть, что приведенная выше информация будет относиться только к европейской версии Moto G Stylus 2023. Как правило, Motorola продает свои модели с поддержкой 5G в Северной Америке с улучшенными характеристиками.

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