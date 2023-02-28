Данный GPU является первенцем компании, но она полна решимости двигаться вперед и совершенствоваться

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Китайский разработчик графических процессоров Zhihui Microelectronics представил свой первый GPU. Графический чип нацелен на уровень производительности Nvidia GeForce GTX 1650, обещая при этом более высокую энергоэффективность.

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Графический процессор Zhihui IDM929 основан на собственной архитектуре IDMV компании, однако компания не раскрывает набор его функций. Единственное, что известно, это то, что GPU имеет скорость заполнения пикселей 19,2 GPixel/s, скорость заполнения текстур 76,8 GTexel/s и вычислительную производительность 2,5 TFLOPS, что сравнимо с производительностью видеокарты Nvidia GeForce GTX 1650, которая была выпущена более трех лет назад. Графический процессор также поддерживает декодирование видео в форматах H.264, MPEG2, MPEG4, VC-1, DivX и VP6. Устройство поддерживает интерфейсы DVI, HDMI и D-Sub/VGA.

Графический процессор изготовлен с использованием 14-нм технологического процесса, что может означать производство компанией Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC). Он имеет тактовую частоту до 1,2 ГГц, что является относительно низкой частотой для чипа, изготовленного по 14-нм техпроцессу.

С точки зрения производительности IDM 929 не сможет конкурировать с топовыми видеокартами от AMD и Nvidia. Тем не менее производительности GeForce GTX 1650 вполне достаточно для офисных ПК и даже для обычных домашних систем.

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Zhihui Microelectronics является новым именем в быстро развивающейся китайской индустрии графических процессоров, но ее основной инвестор Hangzhou Guoxin Technology — относительно известный разработчик встраиваемых систем. Вполне возможно, что Zhihui будет ориентироваться в первую очередь на встроенные приложения, по крайней мере, на начальном этапе.