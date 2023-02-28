Китайский разработчик графических процессоров Zhihui Microelectronics представил свой первый GPU. Графический чип нацелен на уровень производительности Nvidia GeForce GTX 1650, обещая при этом более высокую энергоэффективность.
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Графический процессор Zhihui IDM929 основан на собственной архитектуре IDMV компании, однако компания не раскрывает набор его функций. Единственное, что известно, это то, что GPU имеет скорость заполнения пикселей 19,2 GPixel/s, скорость заполнения текстур 76,8 GTexel/s и вычислительную производительность 2,5 TFLOPS, что сравнимо с производительностью видеокарты Nvidia GeForce GTX 1650, которая была выпущена более трех лет назад. Графический процессор также поддерживает декодирование видео в форматах H.264, MPEG2, MPEG4, VC-1, DivX и VP6. Устройство поддерживает интерфейсы DVI, HDMI и D-Sub/VGA.
Графический процессор изготовлен с использованием 14-нм технологического процесса, что может означать производство компанией Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC). Он имеет тактовую частоту до 1,2 ГГц, что является относительно низкой частотой для чипа, изготовленного по 14-нм техпроцессу.
С точки зрения производительности IDM 929 не сможет конкурировать с топовыми видеокартами от AMD и Nvidia. Тем не менее производительности GeForce GTX 1650 вполне достаточно для офисных ПК и даже для обычных домашних систем.
Zhihui Microelectronics является новым именем в быстро развивающейся китайской индустрии графических процессоров, но ее основной инвестор Hangzhou Guoxin Technology — относительно известный разработчик встраиваемых систем. Вполне возможно, что Zhihui будет ориентироваться в первую очередь на встроенные приложения, по крайней мере, на начальном этапе.