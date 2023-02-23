Это ещё один шаг на пути к выпуску устройств на его основе

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Китайский производитель чипов UNISOC объявил, что его чип T820 5G официально прошел сертификацию оператора связи Vodafone. Согласно заявлению, опубликованному UNISOC, чип был сертифицирован для бесперебойной и стабильной работы в сетях Vodafone 5G, 4G и 3G. T820 прошел операторские испытания на совместимость с сетью, сетевую безопасность, функциональность и другие тесты.

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В настоящее время Vodafone предоставляет услуги 5G в 294 городах в 11 странах. Процессор UNISOC T820 также прошел тест на соответствие международной ассоциации сертификации терминалов GCF/PTCRB. Это подтверждает глобальную совместимость и универсальность чипа T820. Сертификация сети Vodafone является последней среди множества операторов в Южной Азии, Латинской Америке и других регионах для чипов 5G. Такой подход, по мнению Unisoc, призван помочь производителям сократить время выхода своей продукции на зарубежные рынки.

T820 представляет собой восьмиядерный чип, изготовленный по 6-нм техпроцессу EUV. Он поддерживает камеры высокой четкости с разрешением 108 миллионов пикселей, дисплеи с разрешением FHD+, стандарт HDR10+, запись видео высокой четкости 4K с 60 кадрами, частоту обновления 120 Гц и вычислительную мощность AI 8 TOPS. Восьмиядерный процессор UNISOC T820 состоит из одного большого ядра ARM Cortex-A76 с тактовой частотой 2,76 ГГц, трех ядер ARM Cortex-A76 на частоте 2,3 ГГц, а также четырех ядер Cortexx-A55 с тактовой частотой 2,1 ГГц.

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Учитывая получение чипом множества сертификатов, можно ждать готовых устройств на его основе уже в ближайшее время. Однако пока нет информации, какое устройство дебютирует с T820, и когда оно выйдет на рынок.