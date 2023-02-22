Xiaomi представила MIUI 14 в середине декабря, но компании потребовалось некоторое время, чтобы установить данное обновление на свои устройства. Например, Xiaomi до сих пор не объявила о глобальном развертывании оболочки, несмотря на то, что её развертывание в Китае перешло на вторую партию устройств.
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Теперь Xiaomi приступила к обновлению до MIUI 14 на Android 13 планшета Xiaomi Pad 5. Как всегда, Xiaomi сначала сделает это в Китае на специальном канале распространения обновления. Портал Xiaomiui.com сообщает, что Xiaomi Pad 5 должен начать получать MIUI 14 в апреле версий 14.0.1.0.TKXMIXM и V14.0.1.0.TKXEUXM для глобального и европейского филиалов.
Китайская версия обновления под номером V14.0.4.0.TKXCNXM имеет размер 4 ГБ. Как мы уже сообщалось в декабре, MIUI 14 предлагает многочисленные оптимизации дизайна MIUI 13, такие как виртуальные домашние животные и растения, которые можно разместить на главном экране. Кроме того, Xiaomi добавила «Супериконки» и обещает увеличить время автономной работы устройств с одновременным повышением производительности.