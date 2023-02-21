Выход смартфона ожидается 1 марта в Индии

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Vivo готова запустить смартфоны серии V27 в Индии 1 марта. Недавно было подтверждено, что наряду с Vivo V27 и Vivo 27 Pro компания также представит более доступный смартфон Vivo V27e. Дизайн телефона и несколько ключевых характеристик уже подтверждены. А сегодня появились полные технические характеристики грядущего устройства.

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Недавно Vivo V27e появился на веб-сайте компании в Малайзии с изображениями с высоким разрешением и ключевыми характеристиками. Телефон выглядит довольно стильно и, безусловно, производит впечатление устройства премиум-класса. У него плоская задняя часть и прямоугольный модуль камеры, в котором находятся три камеры и светодиодная вспышка. Однако это не обычная вспышка. Компания заявляет, что включила светодиодный блок, состоящий из трех лампочек, способных обнаруживать окружающее освещение и регулировать яркость в условиях низкой освещенности.

Согласно последним данным, которыми поделился инсайдер Судханшу Амбхоре, Vivo V27e получит 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей E4 с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, цветовой гаммой DCI-P3 и сканер отпечатков пальцев. Сердцем смартфона может стать чипсет Helio G99. Смартфон также получит функцию расширения оперативной памяти и гибридный слот для карт MicroSD. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Новый Vivo должен работать под управлением Android 13 из коробки и иметь рейтинг IP54.

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Подтверждено, что Vivo V27e будет иметь 64-мегапиксельную основную камеру с поддержкой оптической стабилизации, а также 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельную камеру для макросъемки. На передней панели телефона может быть 32-мегапиксельная селфи-камера. Сообщается, что телефон имеет размеры 162,51 × 75,81 × 7,7/7,8 мм и весит 186 г.