Это разовая акция, но безусловно хороший рекламный шаг Intel в продвижении своей продукции

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Японский ритейлер Koubou_nipponba предлагает графическую карту Arc A750 всего за 19800 иен (около 150 долларов). Важно отметить, что эта цена включает НДС, поэтому, если перевести эту цену в цены США, она станет еще ниже (НДС в Японии составляет 10%).

реклама

Компания Intel недавно объявила о снижении цены на эту модель с 289 долларов до 249 долларов, что уже считается отличным вариантом для этого графического процессора. Это лучшая акция, но действительна она очень ограниченное время. Доступно только определенное количество карт. Кроме того, ритейлер не принимает предварительные заказы по телефону, поэтому эти карты предназначены только для клиентов, лично приобретающих видеокарты в магазине.

Недавно появились сравнительные тесты карты с Radeon RX 6600, поскольку обе модели предлагаются по одинаковой цене в 250 долларов. Естественно, при более низкой на 100 долларов это сравнение сделало его видеокарту Arc самой выгодной покупкой.

рекомендации -17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -19% на 13900KF - цены рухнули 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Если цель компании действительно состоит в том, чтобы завоевать большую долю рынка, Intel, безусловно, нужно больше таких рекламных акций для графических процессоров Arc, даже в ограниченном масштабе, как в данном случае.