Японский ритейлер Koubou_nipponba предлагает графическую карту Arc A750 всего за 19800 иен (около 150 долларов). Важно отметить, что эта цена включает НДС, поэтому, если перевести эту цену в цены США, она станет еще ниже (НДС в Японии составляет 10%).
реклама
Компания Intel недавно объявила о снижении цены на эту модель с 289 долларов до 249 долларов, что уже считается отличным вариантом для этого графического процессора. Это лучшая акция, но действительна она очень ограниченное время. Доступно только определенное количество карт. Кроме того, ритейлер не принимает предварительные заказы по телефону, поэтому эти карты предназначены только для клиентов, лично приобретающих видеокарты в магазине.
Недавно появились сравнительные тесты карты с Radeon RX 6600, поскольку обе модели предлагаются по одинаковой цене в 250 долларов. Естественно, при более низкой на 100 долларов это сравнение сделало его видеокарту Arc самой выгодной покупкой.
Если цель компании действительно состоит в том, чтобы завоевать большую долю рынка, Intel, безусловно, нужно больше таких рекламных акций для графических процессоров Arc, даже в ограниченном масштабе, как в данном случае.