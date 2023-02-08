Сегодня OnePlus представила свой первый Android планшет под незамысловатым названием OnePlus Pad. Независимо от названия продукта, OnePlus выпустила достойную модель, которая может похвастаться наличием топового чипсета MediaTek Dimensity 9000, работающий в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти UFS 3.1.
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Отличительной особенностью Pad является его 11,61-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2800 x 2000 пикселей и частотой обновления до 144 Гц. Необычное разрешение означает, что он имеет соотношение сторон 7:5, чего раньше не было в планшетах, и по соотношению сторон он находится между 3:2 и 4:3. Панель предлагает яркость до 500 нит и контрастность 1400: 1, а соотношение экрана к корпусу Pad составляет 88,14 процента. На задней панели планшета находится 13-мегапиксельная камера, которая может снимать видео в формате 4K, а спереди — 8-мегапиксельная камера с поддержкой видео 1080p. OnePlus оснастила планшет аккумуляторной батареей емкостью 9510 мАч, которой, как говорят, хватает на 14 с половиной часов использования, а полная зарядка от нуля до 100% занимает всего 80 минут благодаря поддержке зарядки SuperVOOC мощностью 67 Вт. Корпус выполнен из алюминия. Кроме того все желающие могут приобрести дополнительную магнитную клавиатуру и стилус для планшета. Стоимость новинки пока не объявлена.