Устройство имеет необычное соотношение сторон дисплея и мощный чипсет Dimensity 9000

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Сегодня OnePlus представила свой первый Android планшет под незамысловатым названием OnePlus Pad. Независимо от названия продукта, OnePlus выпустила достойную модель, которая может похвастаться наличием топового чипсета MediaTek Dimensity 9000, работающий в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти UFS 3.1.

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Отличительной особенностью Pad является его 11,61-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2800 x 2000 пикселей и частотой обновления до 144 Гц. Необычное разрешение означает, что он имеет соотношение сторон 7:5, чего раньше не было в планшетах, и по соотношению сторон он находится между 3:2 и 4:3. Панель предлагает яркость до 500 нит и контрастность 1400: 1, а соотношение экрана к корпусу Pad составляет 88,14 процента. На задней панели планшета находится 13-мегапиксельная камера, которая может снимать видео в формате 4K, а спереди — 8-мегапиксельная камера с поддержкой видео 1080p. OnePlus оснастила планшет аккумуляторной батареей емкостью 9510 мАч, которой, как говорят, хватает на 14 с половиной часов использования, а полная зарядка от нуля до 100% занимает всего 80 минут благодаря поддержке зарядки SuperVOOC мощностью 67 Вт. Корпус выполнен из алюминия. Кроме того все желающие могут приобрести дополнительную магнитную клавиатуру и стилус для планшета. Стоимость новинки пока не объявлена.