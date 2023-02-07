Эта модель не поступала в продажу и была выпущена очень ограниченным тиражом

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

3Dfx была пионером в области графики для персональных компьютеров. Компания из Сан-Хосе начала свою деятельность в середине 90-х годов, производя графические ускорители для игровых автоматов, прежде чем обратить внимание на персональные компьютеры и открыть новую веху развития компьютерных игр с помощью своих мощных чипов Voodoo.

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Успех компании был быстрым, но коротким. Первые карты 3Dfx Voodoo появились в конце 1996 года, и всего пять лет спустя Nvidia приобрела большую часть активов фирмы. В результате некоторые из последних разработок 3Dfx так и не вышли на рынок, включая легендарную карту Voodoo 5 6000.

Ходят слухи, что для тестирования было выпущено всего около 1000 экземпляров Voodoo 5 6000. Иногда они появляются на различных торговых площадках или у коллекционеров, хотя со временем это становится все более редким явлением.

Если у кого-то появилось желание добавить в свою коллекцию данный раритет, возможно, сейчас самое время это сделать. На аукционе eBay появилась в продаже модифицированная видеокарта Voodoo 5 6000, которая уже привлекла массу внимания.

Согласно описанию лота, карта была модифицирована бывшим инженером 3Dfx Хэнком Семенеком и полностью стабильна при 8X FSAA. Эта карта является одним из прототипов более поздней ревизии, и поэтому многие ошибки, присутствующие в более ранних картах, были устранены.

Voodoo 5 6000 и по сей день остается инженерным чудом благодаря своим огромным размерам. Видеокарта, которая не могла поместиться в большинство корпусов того времени, содержит четыре процессора VSA-100 (каждый со своим кулером) и 128 МБ общей памяти.

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Возможность обладать этой картой обойдется недешево. На момент написания новости на аукционе было подано около 60 заявок, при этом текущая максимальная ставка составляет 12600 долларов.