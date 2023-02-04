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Chrome 110 получил поддержку NVIDIA RTX Super Resolution
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 Технологии апскейлинга NVIDIA готовится перейти на новый уровень и будет применяться в потоковом онлайн-видео благодаря мощной графике RTX. Компания объявила, что RTX Video Super Resolution разблокирует масштабирование AI до разрешения 4K с помощью интернет-браузеров Chrome и Edge.

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 Google только что выпустил новую раннюю стабильную версию Chrome 110.0.5481.77, которая доступна небольшой части пользователей и будет выпущена 7 февраля.

 Согласно официальному журналу изменений, Chrome 110 уже поддерживает эту технологию, но для работы ему все равно потребуется новый драйвер. Кроме того, подтверждено, что RTX VSR будет работать только в том случае, если пользователи включили его вручную через панель управления NVIDIA. По умолчанию данный функционал не будет включен.

 NVIDIA продемонстрировала технологию, работающую на YouTube, но можно предположить, что она найдет гораздо более широкое применение. С технической точки зрения ничто не должно мешать NVIDIA и Google разрешить VSR работать с GeForce Now или даже с премиальными платформами потокового видео, такими как Netflix. Теоретически это может позволить показывать 4K видео из источника разрешением 1080p.

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 На данный момент технология RTX VSR будет работать только с видеокартами GeForce RTX 30 и RTX 40, но подтверждено, что серия RTX 20 получит поддержку позже. NVIDIA еще нужно выпустить совместимый драйвер, что должно произойти примерно в конце февраля.

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