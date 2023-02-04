Коврик имеет большой размер, позволяющий разместить на нем не только мышь, но и клавиатуру

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Intel начала продажу нового коврика для мыши с RGB подсветкой в стиле видеокарт Arc, который по размеру позволяет разместить как клавиатуру, так и мышь. Коврик для мыши имеет размеры 930 x 400 мм и изготовлен из мягкой ткани, предназначенной для мышей с любой чувствительностью и оптикой. Питание RGB-подсветки происходит через порт USB-C

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Цветовая тема коврика для мыши такая же, как у графических процессоров Intel Arc, с сочетанием розового и синего цветов. Его подсветка имеет на рабочей поверхности две ярких зоны RGB: одна в виде полного круга, обозначающее место, где должна находиться мышь, и одна в виде дуги, предназначенная только для украшения. Также светодиодную подсветку имеет весь периметр коврика.

Эту розовую и голубую подсветку можно найти во всех рекламных объявлениях и презентациях графических процессоров Intel Arc.

В отличие от более традиционных RGB ковриков для мыши, в которых используется твердая поверхность вместе с яркой подсветкой по периметру, коврик для мыши Intel отличается тем, что использует решение с более мягким рассеянным освещением, а также использование мягкого тканевого материала. Тусклый свет придает коврику более законченный вид и меньше отвлекает во время игры, а мягкий тканевый материал позволяет складывать коврик для мыши, что упрощает его транспортировку, если нужно взять его с собой в отпуск или в командировку.

На данный момент форм-фактор 930 x 400 мм является единственным размером, который предлагает Intel. Пока неизвестно, расширит ли Intel свою линейку модулями меньших размеров для тех из нас, кто использует коврики только для мыши.

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К сожалению, коврик для мыши Intel является недешевым. Его цена составляет 64,77 доллара. Аналогичные коврики для мыши с тканевым материалом и RGB-подсветкой можно найти менее чем за половину этой цены. Но если пользователь хочет показать свою любовь к дискретным графическим процессорам Intel, некоторые из которых сейчас входят в число лучших графических карт, то этот коврик для мыши станет отличным способом сделать это.