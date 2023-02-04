OnePlus готовится в ближайшее время представить свой первый планшетный компьютер. Ожидается, что компания запустит OnePlus Pad во всем мире 7 февраля вместе с другими устройствами, включающими флагманский смартфон OnePlus 11 и наушники OnePlus Buds Pro 2. Что касается планшета, то подробности о нём уже появились в сети.
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Согласно утечке, OnePlus Pad будет также продаваться в Китае под названием OPPO Pad 2. Планшет оснащен 11,6-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением 2K и частотой 144 Гц. Ожидается, что флагманский чипсет MediaTek последнего поколения, Dimensity 9000, станет основой планшета, который также будет предлагаться с объемом оперативной памяти до 12 ГБ и накопителем на 512 ГБ.
Камеры никогда не были главным в планшетах, однако OnePlus Pad сможет похвастаться наличием основной 13-мегапиксельной камерой и 8-мегапиксельной селфи-камерой. Другие характеристики включают аккумуляторную батарею емкостью 9500 мАч, поддержку стилуса и зарядку мощностью 67 Вт. Однако похоже, что OnePlus Pad будет подключаться к сети только по Wi-Fi. Информация о ценах на OnePlus Pad остается недоступной, но прошлогодний OPPO Pad был выпущен в Китае с начальной ценой около 365 долларов.