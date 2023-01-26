OnePlus Pad получит 11,6-дюймовый дисплей и цельный алюминиевый корпус

Ожидается, что 7 февраля компания OnePlus представит множество новых продуктов, включая планшетный компьютер OnePlus Pad. Хотя производитель еще не подтвердил данную информацию, @OnLeaks и портал MySmartPrice решили показать, как выглядит грядущий OnePlus Pad. По какой-то причине они представили темно-серые изображения устройства на черном фоне, что делает изображения не такими информативными, как хотелось бы.

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Тем не менее можно заметить, что OnePlus Pad имеет закругленные углы с меньшим радиусом, чем у Galaxy Tab S8. Фактически OnePlus Pad в этом смысле ближе к серии iPad Pro от Apple, чем его аналоги на системе Android. OnePlus разместила фронтальную камеру планшета на более длинной стороне, что Apple до сих пор делала только на бюджетном iPad.

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OnePlus Pad имеет тонкие рамки, а также кнопки питания и регулировки громкости. Сообщается, что OnePlus Pad получит 11,6-дюймовый дисплей; Однако ни MySmartPrice, ни @OnLeaks не раскрывают частоту обновления панели и её разрешение. По общему мнению, OnePlus Pad также имеет цельный алюминиевый корпус, в который OnePlus встроила крупный модуль задних камер круглой формы. На сегодняшний день остаются неизвестны другие характеристики, такие как набор микросхем планшета, емкость аккумулятора и поддержка каких-либо дополнительных аксессуаров, включая активное перо или съемную клавиатуру.