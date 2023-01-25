До сегодняшнего дня только мобильная видеокарта Arc A550M имеет 16 ядер Xe и основана на графическом процессоре ACM-G10. Новая карта, которая только что была замечена на веб-сайте CompuBench, по-видимому, работает на гораздо более высокой частоте, поэтому явно не является мобильным вариантом.
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Напомню, что Intel еще не выпустила свою настольную видеокарту Arc A580. Эта модель была анонсирована несколько месяцев назад, и с тех пор обновлений информации об этой видеокарте не поступало. Компания не назвала дату выпуска, поэтому никто, кроме Intel, не знает, когда он выйдет.
Между тем, похоже, что Intel все еще проводит внутренние тесты видеокарты. На веб-сайте CompuBench был замечен тестовый экземпляр Arc GPU с 256 вычислительными блоками и тактовой частотой от 2400 до 2450 МГц. Понятно, что это не мобильная A550M, а невыпущенный пока настольный вариант.
Сообщается о 256 вычислительных блоках, что означает конфигурацию из 16 ядер Xe. Однако говорят, что настольная модель A580 имеет 24 ядра. Следовательно, это изменение спецификаций для A580 или еще один вариант видеокарты, о котором пока ничего неизвестно. Теоретически это также может быть один из грядущих графических процессоров Mainstream сегмента, информация о котором появилась несколько недель назад. Такие карты должны быть запущены к концу этого квартала.
Сообщается, что Intel работает над третьим графическим процессором Arc под названием ACM-G12. Такой графический процессор будет иметь ровно 16 ядер Xe, и теоретически он идеально подойдет для этой настольной модели
Данные CompuBench пока все, что есть на данный момент. Проверка производительности показывает, что в среднем новинка на 42% медленнее, чем A770. С технической точки зрения, это должно быть половина скорости, учитывая, что на этом графическом процессоре будет задействовано только 16 Xe.