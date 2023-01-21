На данный момент решешить проблему пока нельзя без использования сторонних аппаратных средств

Предполагаемый дефект Ethernet-контроллера Intel I226-V вызывает перебои в подключении на некоторых материнских платах Intel серии Z700. Перебои, о которых сообщалось на нескольких форумах с конца прошлого года, обычно длятся несколько секунд и происходят без предупреждения. Проблема связана с контроллером Intel 2.5GbE на платах и не затрагивает встроенные контроллеры Realtek, Marvell или другие типы.

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Согласно исследованию, проведенному командой TechPowerUp, проблема связана с контроллером I226-V, когда он работает в состоянии 2,5 GbE по умолчанию. Кратковременные потери связи происходят случайным образом и могут быть незаметны для некоторых пользователей в зависимости от их уровня активности. Однако это оказывает заметное влияние на любых пользователей, занятых задачами или действиями, требующими стабильного и надежного соединения, такими как игры, потоковая передача или использование любых средств связи на базе ПК.

В настоящее время нет известного решения этой проблемы, а встроенный контроллер не может быть от заменен или обслужен обычным пользователем. TechPowerUp сообщила о нескольких обходных путях, которые включают использование встроенной беспроводной связи платы или покупку и установку сетевого адаптера PCIe. Платы более высокого уровня также могут избежать этой проблемы, используя любые дополнительные встроенные возможности подключения, которые не используют то же решение Intel. Обновления драйверов и прошивки до сих пор оказались неэффективными для решения проблемы.

Пользователи, которые подозревают, что они могут быть затронуты проблемой, могут легко проверить это с помощью средства просмотра событий Windows. События помечены как e2fexpress в исходном столбце средства просмотра с идентификатором события 27. При нажатии на предупреждение будет предоставлена дополнительная информация, в которой конкретно указано название Ethernet-контроллера Intel(R) I226-V.

Неисправный контроллер является еще одним камнем преткновения в линейке экономичных, но проблемных встроенных сетевых контроллеров Intel. Предшественник Intel I225-V также был известен своими проблемами. Пользователи сообщали о проблемах с подключением, схожих с описанными выше, вплоть до потери подключения и сообщения об идентификаторе записи Event Viewer 27, но проблемы с подключением I225-V можно обойти, заставив адаптер работать на скорости 1 GbE.

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К сожалению для пользователей материнских плат серии Z700, обходной путь в 1 GbE не подходит для I226-V. Остается надеяться, что Intel найдет способ справиться с текущей ситуацией, поскольку не все захотят приобретать вместе с дорогой платой ещё и дополнительное сетевое оборудование.