Лидером пока является Android 11 с долей более 24 процентов, а вторую строчку занимает Android 10 почти с 20 процентами

Последняя статистика Google, показывающая распределение версий Android по устройствам, является первой с момента выпуска Android 13 в августе прошлого года. Согласно ей, новая мобильная операционная система компании уже установлена на чуть более чем пяти процентах телефонов Android. Версия Android 12 также увеличила свою долю за последние пять месяцев.

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Изначально Google периодически и публично выпускала свою статистику, сравнивая долю той или иной системы Android, чтобы информировать разработчиков, решающих, на какие версии должно быть нацелено их программное обеспечение. Однако в 2018 году компания ограничила эту информацию своей внутренней платформой развития, где обновления стали нерегулярными. С 2020 года ресурс 9TO5GOOGLE получил доступ к обновлениям и опубликовал их через AndroidDistribution.io.

Еще один элемент, который следует учитывать, заключается в том, что, в отличие от устройств на iOS, телефоны Android неравномерно обновляются до новых версий, как только Google выпускает их. Производители смартфонов, такие как Samsung и Sony, обновляют свои системы на основе собственного планирования, которое отражается в данных о распределении от Google.

Когда Android 13 вышла в августе, она была эксклюзивной для телефонов Google Pixel. Вскоре после этого Samsung выпустила OneUI 5 на Android 13. OnePlus, Sony и другие производители также выпустили телефоны на Android 13 в прошлом году, помогая быстрому распространении ОС.

Android 12 впервые появился в статистике Google в предыдущем обновлении в августе прошлого года прямо перед запуском Android 13 с долей 13,5 процента от общего рынка Android. С тех пор это значение достигло 18,9 процента, в то время как Android 11 упал с 27 до 24,4 процента. Версии 10 и 9 также все еще сохраняют значительную часть пользователей.

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Команда Android представила множество новых функций и обновлений после дебюта Android 13. Например, Google и Windows активно сотрудничали, чтобы расширить возможности взаимодействия между Android и Windows 11.