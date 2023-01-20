Компания GUNNIR, являющаяся ведущим китайским партнером Intel по производству видеокарт серии Arc, представила 16-гигабайтную версию своей графической карты Arc A770 Photon, спецификации которой частично соответствуют эталонной карте Intel A770 16 GB Limited Edition. Видеокартs A770 с нестандартным дизайном, такие как, например, версия от ASRock Phantom Gaming, на данный момент поставляются только с 8 ГБ памяти.
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Новинка от Gunnir получила самую мощную двухслотовую систему охлаждения компании с тремя вентиляторами. Хотя карта предлагает разогнанный до частоты 2,4 ГГц графический процессор (эталонное значение частоты GPU составляет 2,1 ГГц), память GDDR6 работает с той же эффективной скоростью 16 Гбит/с, что и у версии A770 с 8 ГБ, а не 17,5 Гбит/с, как у ограниченной версии A770 16 GB Limited Edition. Несмотря на это, видеокарта по-прежнему имеет отличную пропускную способность памяти в 512 ГБ/с. Что касается питания, то новинка получает энергию через два 8-контактных разъема PCIe.
Стоимость флагманской видеокарты GUNNIR A770 Photon 16 ГБ оценивается в 3199 юаней, что примерно соответствует 470 долларам.