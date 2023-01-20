Новинка компании получила кулер с тремя вентиляторами и разогнанный графический процессор

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Компания GUNNIR, являющаяся ведущим китайским партнером Intel по производству видеокарт серии Arc, представила 16-гигабайтную версию своей графической карты Arc A770 Photon, спецификации которой частично соответствуют эталонной карте Intel A770 16 GB Limited Edition. Видеокартs A770 с нестандартным дизайном, такие как, например, версия от ASRock Phantom Gaming, на данный момент поставляются только с 8 ГБ памяти.

реклама

Новинка от Gunnir получила самую мощную двухслотовую систему охлаждения компании с тремя вентиляторами. Хотя карта предлагает разогнанный до частоты 2,4 ГГц графический процессор (эталонное значение частоты GPU составляет 2,1 ГГц), память GDDR6 работает с той же эффективной скоростью 16 Гбит/с, что и у версии A770 с 8 ГБ, а не 17,5 Гбит/с, как у ограниченной версии A770 16 GB Limited Edition. Несмотря на это, видеокарта по-прежнему имеет отличную пропускную способность памяти в 512 ГБ/с. Что касается питания, то новинка получает энергию через два 8-контактных разъема PCIe.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Стоимость флагманской видеокарты GUNNIR A770 Photon 16 ГБ оценивается в 3199 юаней, что примерно соответствует 470 долларам.