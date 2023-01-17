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Apple представила чипсеты M2 Pro и M2 Max для Mac mini и MacBook Pro
Производительность графического процессора топового M2 Max показала невероятный рост, превысив таковую даже у Quadro RTX 6000
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 Сегодня Apple представила чипсеты M2 Pro и M2 Max, а также новые Mac mini и MacBook Pro. M2 Pro предлагает до 12-ядер процессора, 19-ядер графического процессора и до 32 ГБ объединенной памяти, в то время как M2 Max предлагает тот же 12-ядерный процессор, но до 38-ядер графического процессора и до 96 ГБ памяти.

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Apple M2 Pro

 Второе поколение M2 Pro, выполненное по 5-нм техпроцессу, содержит 40 миллиардов транзисторов (примерно на 20 % больше, чем у M1 Pro) и предлагает унифицированную пропускную способность памяти до 200 ГБ/с. M2 Pro доступен как в конфигурации с 10-ядрами, так и с 12-ядрами ЦП, включающими восемь высокопроизводительных и четыре высокоэффективных ядра. Высокопроизводительные ядра имеют 32 МБ кэш-памяти второго уровня, а высокоэффективные ядра — 4 МБ кэш-памяти второго уровня.

 Apple заявила, что M2 Pro на 20% быстрее, чем 10-ядерный M1 Pro, а компиляция Xcode может быть до 2,5 раз быстрее, чем в 16-дюймовом MacBook Pro на базе Core i9.

 Также по словам Apple, графический процессор в M2 Pro (19 ядер) теперь предлагает на три ядра больше, чем в M1 Pro, что должно привести к более быстрой обработке изображений и играм консольного качества.

Apple M2 Max

 Apple делает очередной рывок, выпустив M2 Max — флагманский чипсет, содержащий 67 миллиардов транзисторов, что в 3 раза больше, чем у M2. M2 Max удваивает пропускную способность памяти M2 Pro до 400 ГБ/с и поддерживает 96 ГБ объединенной памяти.

 Новый чипсет M2 Max использует те же максимальные 12 процессорных ядер, что и M2 Pro, но оснащается более мощным графическим процессором с 38 ядрами и большим кэшем L2. Компания заявила, что чипсет M2 Max показывает на 30% большую производительность, чем M1 Max, в рабочих нагрузках, использующих графический процессор.

 Apple даже заявляет, что 16-дюймовый MacBook Pro с M2 Max может выполнять такие рабочие нагрузки, как OTOY OctaneRender 2022.1, используя сцену, для которой требуется 40 ГБ памяти графического процессора. По словам компании, конкурирующие ноутбуки с Windows на базе процессоров Core i9 и Nvidia Quadro RTX 6000 с 24 ГБ видеопамяти или графическими процессорами GeForce RTX 3080 Ti не могут даже пройти этот тест.

 M2 Max имеет графическую производительность 13,6 терафлопс в режиме FP32, что ставит его между RTX 3060 (10,94 терафлопс) и RTX 3070 (15,97 терафлопс) для ноутбуков, или немного выше, чем RX 6800M (11,78 терафлопс).

 Оба новых чипсета также включают 16-ядерный нейронный движок, способный выполнять 15,8 трлн операций в секунду. M2 Pro предлагает медиа-движок, который обеспечивает аппаратное ускорение для кодирования/декодирования H.264, HEVC и ProRes, в то время как M2 Max оснащается двумя движками кодирования видео и двумя движками ProRes. Однако, похоже, что новинки не поддерживают кодирования/декодирования AV1.

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 Новые чипы также получают обновленный процессор сигналов изображения и Secure Enclave следующего поколения.

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