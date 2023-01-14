Кому будет нужен смартфон с устаревшим процессором Snapdragon 888 Plus за 1000 евро совершенно непонятно

Роланд Квандт пролил свет на появление ThinkPhone от Motorola, кроссоверного смартфона, который Lenovo продемонстрировала на выставке CES 2023. ThinkPhone, фактически являющийся переименованным Motorola Edge 30 Fusion, имеет частоту обновления дисплея 144 Гц, чипсет Snapdragon 888 Plus и Аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. ThinkPhone также оснащен основной камерой на 50 МП, сверхширокоугольной камерой на 13 МП и фронтальной камерой на 32 МП.

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Lenovo не сообщила ни о ценах, ни о дате выпуска ThinkPhone во время презентации ThinkPhone. Вместо этого компания сообщила, что смартфон будет доступен в ближайшие месяцы в Африке, Азии, Европе и Америке. По словам Квандта, Lenovo изначально планировала ограничить доступность ThinkPhone контрактами на корпоративное обслуживание, несмотря на то, что объявила об этом во время выставки, ориентированной на широкого потребителя. Квандт сообщает, что это уже не так, хотя и не объясняя изменение позиционирования смартфона.

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Предположительно ThinkPhone с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопителем будет доступен для всех клиентов в конце этого месяца. Бизнес-клиенты будут иметь выбор из четырех вариантов памяти, включая версию с 512 ГБ накопителем и 12 ГБ ОЗУ. Интересно, что ориентированный на обычного потребителя ThinkPhone будет продаваться по цене 999 евро, что на 500 евро больше, чем Edge 30 Fusion. ThinkPhone будет даже дороже, чем Edge 30 Ultra, который в настоящее время является флагманским смартфоном Motorola.