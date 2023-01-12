На данный момент ассортимент видеокарт на базе графических процессоров Intel Arc A7 довольно скудный. Эти карты были выпущены два месяца назад и с тех пор предлагаются по относительно высокой цене. Intel выпустила две модели Arc A770: вариант на 16 ГБ был запущен по цене 349 долларов в США и 419 евро в ЕС.
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Один из немецких розничных продавцов, который также продает карты через eBay, теперь предлагает карту за 395 евро. Это далеко не самый выгодный вариант, учитывая, что можно легко найти ее по цене 379 евро в другом месте. Однако этот продавец предлагает также 10% скидку по купону, что приводит к снижению цены всего до 355 евро. Однако на данный момент 16-гигабайтная версия графической карты на основе новейшей архитектуры не доступна по этой цене.
К сожалению, это предложение действительно только для немецких покупателей, к тому же с бесплатной доставкой. Кроме того, стоит обратить внимание, что это предложение не включает пакет программного обеспечения Intel.
Тем не менее приятно видеть что довольно свежая видеокарта двухмесячной давности имеет такую скидку, которая снижает стоимость на 15% ниже рекомендованной производителем розничной цены при запуске.