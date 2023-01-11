Кроме того карта GeForce RTX 4070 получит версию Founders Editions и будет иметь двухслотовый дизайн

После выпуска RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070 Ti многие задаются вопросом, когда Nvidia представит более доступную модель RTX 4070. Карта, как и другие графические процессоры RTX 40, уже появлялась во множестве утечек за последние месяцы, что дает ясное представление о том, чего ожидать с точки зрения спецификаций и производительности. Канал RedGamingTech сообщил информацию о технических характеристиках карты и оценках производительности. Инсайдеру также удалось заполучить несколько реальных изображений упаковки RTX 4070.

реклама

RTX 4070 будет основана на графическом процессоре AD104-250/251. Кроме того, инсайдер утверждает, что RTX 4070 будет иметь 5888 ядер CUDA, 12 ГБ видеопамяти GDDR6X и 192-битную шину. Предположительно графический процессор будет иметь TDP 250 Вт. Это точные характеристики, которыми некоторое время назад поделился инсайдер kopite7kimi.

Что касается производительности, источник сообщает, что RTX 4070 может работать так же или немного лучше, чем RTX 3080. Кроме того, по слухам, производительность трассировки лучей у RTX 4070 немного лучше, чем у RTX 3080.

Как упоминалось выше, инсайдер также поделился снимками розничной упаковки RTX 4070 FE. Упаковка такая, как и следовало ожидать от коробки RTX 40 Founders Editions. Информация на задней панели предполагает, что RTX 4070 будет использовать два 8-контактных разъема питания, в отличие от RTX 4070 Ti, которая оснащена 16-контактным разъемом питания 12VHPWR.

Кроме того, хотя нельзя увидеть полные размеры карты, на коробке указано, что RTX 4070 будет иметь ширину 112 мм и будет занимать два слота, что делает графический процессор значительно уже, чем RTX 4080 (137 мм).

рекомендации -20% на RTX 4070 Ti - скидки начались 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Точная дата выпуска и цена RTX 4070 пока не разглашаются. Стоит ожидать, что плата будет стоить значительно дешевле, чем RTX 4070 Ti, поскольку, по слухам, она содержит почти на 2000 ядер CUDA меньше.